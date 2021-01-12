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專題:退休理財

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【美股期貨】美股期貨回穩　道指期貨升60點（不斷更新）

股市 21:42 2021/01/12

分享：

美股動態不斷更新

美股周一受政治局勢不確定性影響，加上疫情反彈，美股高位回吐，道指跌89點，美股期貨今早於亞洲時段靠穩，道指期貨升近50點。美國今日將公布12月NFIB小型企業樂觀指數、11月JOLTS職位空缺。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【美元走勢】羅奇：美國再大舉放水有代價　美元今年料再跌15%至20%

即市走勢：

【21︰39】道指期貨升60點，報30962點；納指期貨升0.12%，報12912點；標指期貨升0.16%，報3798點。

【19︰22】道指期貨升46點，報30948點；納指期貨升0.31%，報12936點；標指期貨升0.18%。

【16︰22】道指期貨升48點，報30950點，標指期貨升6點，報3798點；納指期貨升35點或近0.3%，報12932點。 

【16︰10】美滙指數超跌後技術性反彈，重上90大關，但專家普遍預期美滙並非轉勢。

【美元滙價】美滙重上90關 花旗料年底跌至86.3

【15︰50】Whatsapp更新令Signal受捧　市場炒錯股呢隻三日飈升60倍？

【15︰30】騰訊音樂（美：TME）計劃來港作第二上市。據外電報道指，公司已經與財務顧問就第二上市初步進行磋商，計劃集資約20億美元（約156億港元）。

【新股IPO】騰訊音樂計劃來港第二上市　集資約156億元

【13︰10】新債王岡拉克：比特幣正處於泡沫領域　「有時候人們只蜂擁地擠在船的一邊」

【12︰19】道指期貨升10點，報30912點，標指期貨升1點，報3793點；納指期貨升12點或近0.1%，報12909點。

【11︰50】社交平台Parler周一決定起訴亞馬遜（美︰AMZN），指亞馬遜出於政治及反競爭原因，終止對公司的網絡託管服務，對公司造成致命打擊。

【國會暴亂】Parler起訴亞馬遜出於政治動機終止服務　前遭蘋果Google下架 （第三版）

【10︰00】美國eBay的全資子公司PayPal（美：PYPL）宣布，接手內地第三方支付平台國付寶，持股比例由70%增至100%。

PayPal全資持有國付寶　成內地首間全外資第三方支付機構

【07︰10】Tesla急跌8%退守800美元關　蔚來接力升6%破頂　宣布發可轉債

【06︰20】社交網站Twitter（美：TWTR）宣佈永久停用特朗普帳號，引發觸犯言論自由等爭議，Twitte收報48.17美元，跌6.4%。

【國會暴亂】Twitter永久停用特朗普賬號惹言論自由爭議　股價跌逾6%

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1月12日（一）市況

市場憧憬候任總統拜登就職後將推出更多刺激措施，然而，周末美國政局再現動盪，眾議院議長佩洛西再擬發起擺免總統特朗普，外電引述FBI發內部通知警告，在本周末到下周總統就職典禮前，50個州的首府及華盛頓，須防範極右份子暴力威脅，市場憂慮或再遭遇早前圍攻國會的流血事件，投資者乘機獲利，拖累美股走低。

道指收報31008點，跌89點或0.3%，標指收報3799點，跌0.7%，納指收報13036點，跌1.3%。

  收報 變幅
道指 31,008 -0.3%
標指 3,799 -0.7%
納指 13,036 -1.3%
Twitter 48.17 -6.4%
facebook 256.84 -4.0%
蘋果 128.98 -2.3%
google 1,756.29 -2.3%
TESLA 811.19 -7.8%
SNAP 54.41 +3.2%

更多美股收市：

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    +2

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

【國會暴亂】Twitter永久停用特朗普賬號惹言論自由爭議

【Apple Car】基金Ark Invest︰蘋果自動駕駛技術太落後　「泰坦計劃」過去6年無建樹

【美股焦點】英特爾傳與台積電及三星接洽　擬外判高端晶片生產

【TSLA股價】Tesla第三季交付量達13.9萬部 勝市場預期 開市後跌幅收窄（更新第二版）

即市走勢：

【05︰00】道指收報31008點，跌89點或0.3%，標指收報3799點，跌0.7%，納指收報13036點，跌1.3%。

【03︰03】道指暫跌108點，報30989點，略為收復早前逾260點失地；標指跌22點或0.6%；納指跌123點或0.9%，報13078點。藥房股Walgreens股價升近5%，暫為道指成份股最佳；默克（Merck）漲1.9%。高盛和摩根大通升逾1%。

Twitter股價繼續受壓，早段一度大跌12%，午市跌幅收窄至6.5%， 報48.13美元；蘋果公司股價亦跌逾2%，報129.29美元；Facebook曾挫近4.4%，暫跌2.8%，報259.97美元。

【01︰49】道指跌幅收窄至16點，報31081點；標指跌0.2%；納指跌0.5%。

【01︰15】比特幣一度大跌逾15%，低見30323美元。

【00︰56】美股跌幅收窄，道指跌74點，報31023點；納指跌0.73%；標指跌0.37%。

【23︰50】道指跌133點，報30964點；標指跌0.56%；納指跌0.86%。

【23︰48】Twitter（美︰TWTR）跌7%。

【23︰10】道指跌幅收窄至126點，報30971點；納指跌0.77%，報13099點；標指跌0.5%，報3805點。

【22︰30】美股開市，道指跌250點，報30847點；納指跌1.1%；標指跌0.9%。

【22︰06】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌298點，報30695點。

【21︰54】道指期貨跌262點，報30731點；標指期貨跌0.79%；納指期貨跌0.81%。

【20︰35】道指期貨跌238點，報30755點；標指期貨跌0.65%；納指期貨亦跌0.65%。

【18︰17】道指期貨跌183點，報30810點；標指期貨跌0.56%，報3796點；納指期貨跌0.44%，報13039點。

【16︰17】道指期貨跌121點，報30872點；標指期貨跌13點，報3803點；納指期貨跌27點或0.2%，報13070點。

【16︰05】攜程（美：TCOM）計劃今年上半年在港二次上市。據外電報道指，公司計劃集資最少10億美元（約78億港元）。

【新股IPO】攜程擬於上半年來港第二上市　集資最少78億元

【14︰05】Tesla在華超級充電站超過700個　計劃斥資4200萬人幣上海建超級充電器工廠

【13︰40】日本Mac Otakara平台的消息指，蘋果 （美：AAPL）iPhone SE 3及第二代AirPods Pro 將於4月推出。

【蘋果股價】iPhone SE 3據報4月推出

【12︰18】道指期貨跌176點，報30817點；標指期貨跌21點，報3796點；納指期貨跌60點或近0.5%，報13037點。

【12︰00】比特幣（Bitcoin）今早明顯回吐，至上午11時50分，比特幣報35108美元，較昨晚40986美元，回吐逾5000美元或14%。

【Bitcoin】比特幣、以太坊日內插水　比特幣單日跌5000美元

【11︰15】報道指嗶哩嗶哩（BILIBILI）（美：BILI）已以保密形式入表，向港交所申請在港第二上市，初步計劃3月招股，籌資金額由20億美元 （約156億港元）加碼至25億至30億美元（約195-234億港元）。

【新股IPO】BILIBILI傳3月初招股　在港上市加碼籌最多234億（第二版）

【10︰55】百度（美：BIDU）今早正式宣布，組建智能汽車公司，吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。

【吉利汽車】吉利澄清：百度與吉利母企合作生產智能車、不涉上市公司（第二版）

【10︰00】路透報道指，Tesla（美：TSLA）正在中國招聘設計總監，其內部團隊及幾家獵頭過去四個月一直尋找合適的人選。

【Tesla】路透：Tesla在華聘設計總監 需了解中國消費者口味

道指升56點港股ADR升331點　紐約期金跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 標準普爾500指數 比特幣 百度（美：BIDU）

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【盈富基金】林鄭月娥：金管局有「剩餘影響力」　金管局：監督委員會人事須由委員會本身作出（第二版）

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