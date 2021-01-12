【美股市況】道指跌74點　納指跌0.7%　Twitter封殺特朗普股價挫7%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五續創新高，市場憧憬候任總統拜登就職後將推出更多刺激措施。然而，周末美國政局再現動盪，眾議院議長佩洛西再擬發起擺免總統特朗普，加下多國出現變種新冠病毒，拖累美股走低。

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【國會暴亂】Twitter永久停用特朗普賬號惹言論自由爭議 盤前暴跌7%

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【TSLA股價】Tesla第三季交付量達13.9萬部 勝市場預期 開市後跌幅收窄（更新第二版）

即市走勢：

【00︰56】美股跌幅收窄，道指跌74點，報31023點；納指跌0.73%；標指跌0.37%。

【23︰50】道指跌133點，報30964點；標指跌0.56%；納指跌0.86%。

【23︰48】Twitter（美︰TWTR）跌7%。

【23︰10】道指跌幅收窄至126點，報30971點；納指跌0.77%，報13099點；標指跌0.5%，報3805點。

【22︰30】美股開市，道指跌250點，報30847點；納指跌1.1%；標指跌0.9%。

【22︰06】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌298點，報30695點。

【21︰54】道指期貨跌262點，報30731點；標指期貨跌0.79%；納指期貨跌0.81%。

【20︰35】道指期貨跌238點，報30755點；標指期貨跌0.65%；納指期貨亦跌0.65%。

【18︰17】道指期貨跌183點，報30810點；標指期貨跌0.56%，報3796點；納指期貨跌0.44%，報13039點。

【16︰17】道指期貨跌121點，報30872點；標指期貨跌13點，報3803點；納指期貨跌27點或0.2%，報13070點。

【16︰05】攜程（美：TCOM）計劃今年上半年在港二次上市。據外電報道指，公司計劃集資最少10億美元（約78億港元）。

【新股IPO】攜程擬於上半年來港第二上市 集資最少78億元

【14︰05】Tesla在華超級充電站超過700個 計劃斥資4200萬人幣上海建超級充電器工廠

【13︰40】日本Mac Otakara平台的消息指，蘋果 （美：AAPL）iPhone SE 3及第二代AirPods Pro 將於4月推出。

【蘋果股價】iPhone SE 3據報4月推出

【12︰18】道指期貨跌176點，報30817點；標指期貨跌21點，報3796點；納指期貨跌60點或近0.5%，報13037點。

【12︰00】比特幣（Bitcoin）今早明顯回吐，至上午11時50分，比特幣報35108美元，較昨晚40986美元，回吐逾5000美元或14%。

【Bitcoin】比特幣、以太坊日內插水 比特幣單日跌5000美元

【11︰15】報道指嗶哩嗶哩（BILIBILI）（美：BILI）已以保密形式入表，向港交所申請在港第二上市，初步計劃3月招股，籌資金額由20億美元 （約156億港元）加碼至25億至30億美元（約195-234億港元）。

【新股IPO】BILIBILI傳3月初招股 在港上市加碼籌最多234億（第二版）

【10︰55】百度（美：BIDU）今早正式宣布，組建智能汽車公司，吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。

【吉利汽車】吉利澄清：百度與吉利母企合作生產智能車、不涉上市公司（第二版）

【10︰00】路透報道指，Tesla（美：TSLA）正在中國招聘設計總監，其內部團隊及幾家獵頭過去四個月一直尋找合適的人選。

【Tesla】路透：Tesla在華聘設計總監 需了解中國消費者口味

道指升56點港股ADR升331點 紐約期金跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩