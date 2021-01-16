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【美股市況】道指曾挫逾300點後跌幅收窄　納指跌0.6%（不斷更新）

股市 01:32 2021/01/16

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美股動態不斷更新

美國候任總統拜登宣布1.9萬億美元紓困計劃，美股隔晚下跌，道指、納指破頂後回落；聯儲局主席鮑威爾亦再度「放鴿」，強調暫時不會加息，惟股市似乎提前消化了有關消息，不升反跌。數據方面，12月美國零售銷售按月跌0.7%。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

【美國經濟】美國12月零售銷售按月跌0.7%　遜預期

【美股焦點】摩根大通上季盈利按年增42%　受信貸撥備回撥推動　

【美股焦點】傳拼多多退出春晚獨家紅包互動合作　快手、抖音將接棒

即市走勢：

【01︰31】道指跌121點，報30869點。

【00︰51】美股跌幅收窄，道指跌154點，報30836點；納指跌0.56%，報13039點；標指跌0.59%，報3773點。

【00︰05】道指跌270點，報30721點；納指跌1.11%；標指跌1%。

【23：11】道指跌367點，報30624點；納指跌1.1%。

【23︰00】道指跌109點，報30881點；納指跌0.05%；標指跌0.33%。

【22︰30】美股開市，道指挫201點，報30790點；納指跌0.06%；標指跌0.39%。

【22︰05】道指期貨跌188點，報30721點；納指期貨跌0.05%；標指期貨跌0.51%。

【21︰28】道指期貨跌135點。

【19︰59】美股期貨跌幅擴大，道期跌147點，報30762點；納指期貨跌0.36%，報12855點；標指期貨跌0.46%，報3773點。

【18︰42】道指期貨跌78點，報30831點；標指期貨跌0.3%；納指期貨跌0.1%。

【16︰16】道指期貨跌111點，報30798點；標指期貨跌12點，報3778點；納指期貨跌20點或近0.2%，報12880點。

【15︰50】拜登放水儲局放鴿 大行料金價上衝2100美元

【12︰18】道指期貨跌138點，報30770點；標指期貨跌14點，報3776點；納指期貨跌23點或近0.2%，報12877點。

【12︰10】巴克萊表示，蘋果（美：AAPL ）股價可能下跌逾10%，理由是對估值的擔憂以及對5G iPhone期望過高的風險。

【美股焦點】巴克萊料蘋果股價跌一成　憂市場對iPhone12 期望過高

【11︰10】美商務部公布臨時規定 限制與中國等六國交易

【11︰05】美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）表示，特朗普政府在任期的最後幾天不太可能將更多公司加入黑名單。

【美國制裁】騰訊破頂見641元、阿里巴巴升3%　美國務次卿：特朗普制裁名單結束

【06︰30】美國勝選總統拜登發布1.9萬億美元紓困計劃，拜登計劃包括直接向美國人派發1400美元，救濟總額增至2000美元。

拜登發布1.9萬億美元紓困計劃　每人再多派1400美元

道指跌68點港股ADR跌139點　紐約期油升逾1%

 

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1月15日（四）市況

美國眾院通過以煽動叛亂彈劾美國總統特朗普，惟參議院不會在1月20日特朗普任期結束前表決。市場重點關注，候任總統拜登將公布的新一輪財政刺激計劃詳情，據報道指，將於美國東岸時間7時15分公布。經濟數據方面，美國上周初領失業救濟人數為96.5萬，多過預期；截至前周持續申領人數回升至527.1萬。

拜登發布1.9萬億美元紓困計劃　每人再多派1400美元

即睇美股收市：

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  收報 變幅
道指 30,991 -0.2%
標指 3,795 -0.4%
納指 13,112 -0.1%
Intel 59.25 +4.0%
facebook 245.64 -2.4%
蘋果 128.91 -1.5%
Twitter 45.79 -3.0%
TESLA 845.00 -1.1%

航空股及郵輪股回升。

  收報 變幅
波音 209.89 +1.3%
聯合航空 46.29 +4.2%
美國航空 16.44 +5.9%
達美航空 41.46 +2.5%
挪威郵輪 26.37 +7.2%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

鮑威爾：若無通脹惡化和失衡 儲局不會貿然加息

【國會衝突】美參院據報最快拜登就職當日 展開對特朗普彈劾聆訊

【美國經濟】拜登據報今晚公布2萬億美元刺激方案　規模超預期債息飈升

【Ark Invest】女股神Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF　專注太空探索、代號「ARKX」

【美股焦點】大和唱好嗶哩嗶哩Bilibili來港二次上市　美股上望150美元、估值勢必超越快手

即市走勢：

【05︰00】道指跌68點，收報30991點，標指跌0.4%，收報3795點，納指跌0.1%，收報13112點。

【01︰35】Coindesk數據顯示，比特幣一度重上4萬美元大關，高見40030美元。

【01︰07】道指升135點，報31196點。

【00︰36】道指升118點，報31179點；納指升0.45%。

【23︰29】道指升133點或0.43%，報31193點；納指升0.59%；標指升0.33%。

【22︰30】美股開市，道指升102點，報31163點；標指升0.22%，納指升0.27%。

【22︰11】道指期貨升103點，報31062點；納指升7點，報12979點；標指升0.14%，報3809點。

【20︰59】道指期貨升74點，報31033點。

【18︰58】美股期貨個別發展，道指期貨升86點，報31045點；標指期貨升0.08%；納指期貨跌0.28%。

【16︰25】道指期貨升110點，報31069點；標指期貨升9點，報3813點；納指期貨跌8點或近0.1%，報12964點。

【14︰40】台積電（台：23330；美：TSM）去年第四季業績勝預期兼創新高，單季稅後純利1428億元新台幣，折合相當於395億港元，按季增4%，按年增23%。

【台積電TSMC】台積電第四季多賺23%　勝預期兼創新高

【14︰10】特朗普修訂行政命令　迫美投資者雙11前沽出受制裁中資股

【12︰40】蘋果12月下架4.8萬款內地手遊　涉累計230億收入

【12︰40】標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices LLC）稱，將在指數中剔除中海油  （00883）  ADR和中國海油H股證券，2月1日起或者之前生效。

【美國制裁】標普道瓊指數將剔除中海油　2月1日或之前生效

【12︰35】CNN引述消息人士報道，美國候任總統拜登預計在周四晚公布新冠肺炎疫情的救助方案，總金額將達2萬億美元。

【12︰30】美國司法部反壟斷負責人Makan Delrahim預期，拜登政府會繼續推動對美國科技企業的反壟斷調查。

【反壟斷法】美大型科企反壟斷憂慮未完　美司法部長：拜登政府料繼續調查科企

【12︰11】道指期貨升125點，報31084點；標指期貨升10點，報3814點；納指期貨跌14點或0.1%，報12957點。

【10︰30】路透引述消息人士稱，美國政府擬在本周內公布最新的由中國軍方擁有或控制名單，將新增9間中國企業，但華府決定不把阿里巴巴  （09988）  、騰訊  （00700）  與百度等中國科技巨企，納入禁止投資制裁名單。

【美國制裁】華府據報擱置納入阿里騰訊投資黑名單　騰訊升逾4%、阿里巴巴重上230關

【05︰30】美國國會眾議院周三就彈劾總統特朗普的議案展開表決，結果以逾半票數獲得通過，以煽動叛亂彈劾特朗普，使他成為美國史上首位被兩度彈劾的總統。

【國會暴亂】美眾院逾半票數通過 以煽動叛亂彈劾特朗普

道指跌8點港股ADR升94點　紐約期油跌0.6%

 

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1月14日（三）市況

美股全晚窄幅波動，觀望國會對總統特朗普彈劾進展，道指最多升84點及跌76點，收市僅跌8點，美眾議院通過彈劾特朗普，令特朗普成為美國史上首位被兩度彈劾的總統，議案會轉交共和黨佔多數的參議院，共和黨參議院領袖麥康奈爾指，本周不會辯論彈劾案。

  收報 變幅
道指 31,060 跌8點
標指 3,809 +0.2%
納指 13,128 +0.4%
Intel 56.95 +7.0%
facebook 251.64 +0.2%
蘋果 130.89 +1.6%
google 1,747.25 +0.6%
TESLA 854.41 +0.6%
SNAP 53.45 -5.3%

 

美國數據   預測 實際
上月通脹 按月 0.4% 0.4%
按年 1.3% 1.4%
核心通脹 按月 0.1% 0.1%
按年 1.6% 1.6%

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焦點新聞：

【國會暴亂】麥康奈爾 ：參院本周不會辯論特朗普彈劾案

【國會暴亂】美眾議院開始討論彈劾特朗普　料本港今日清晨表決

儲局官員：美通脹正上升 討論縮減寬鬆為時過早

聯儲局褐皮書：多數地區經濟溫和增長

儲局官員：美國經濟可能在2021年下半年強勁復甦

【社交移民潮】Signal爆紅創辦人完美復仇　當年黯然離開WhatsApp

【國會暴亂】科企平台全面封殺特朗普、多間公司停止政治捐款（附公司名單）

即市走勢：

【5︰00】道指收報31060點，跌8點，標指升0.2%，收報3809點，納指升0.4%，收報13128點。

【4︰35】道指升6點，納指升0.5%。

【22︰30】外界關注美國總統特朗普被彈劾之事態發展，連同觀望拜登財政政策之方向，道指開市幾乎平開，微跌6點，報31061點。

【21︰30】美國上月消費物價指數（CPI）按月升0.4%，符預期，按年升1.4%，超預期的1.3%。核心通賬升0.1%、符預期。不過，美股期貨仍走低，報30973點，跌37點。

【20︰24】道期跌52點，納期跌21點。

【19︰17】外媒指，由於距離特朗普正式卸任僅剩不到10天的時間，彈劾程序可能無法趕在其離任前開始。道指期貨跌10點，納指期貨跌1點。

【17︰53】道指期貨升35點，納指期貨升30點，標指期貨升5點。歐洲股市微升，法股升19點，德股升20點，英股升4點。

【12︰15】美股期貨升幅略為收窄，道指期貨升39點，報31013點；標指期貨升5點，報3800點；納指期貨升35點或近0.3%，報12925點。    

【12︰08】美股期貨向上，道指期貨升83點，報31057點；標指期貨升10點，報3804點；納指期貨升42點或0.3%，報12932點。

【11︰00】蘋果（Apple，美：AAPL）行政總裁Tim Cook （庫克）表示，蘋果今日（6日）將有重大公布，但預告並非推出新產品。

【Apple】庫克：今晚有重大發布、非推新品　iPhone據報上季奪中國逾兩成市佔率　

道指升60點港股ADR升18點　油價升逾1%

 

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1月13日（二）市況

美股周一受政治局勢不確定性影響，加上疫情反彈，美股高位回吐。周二美股表現回穩，市場續關注本周四（14日）拜登將宣布新一輪財政激措施詳情。

  收報 變幅
道指 31,068 +0.2%
標指 3,801 0.0%
納指 13,072 +0.3%
Twitter 47.05 -2.3%
facebook 251.09 -2.2%
蘋果 128.80 -0.1%
google 1,737.43 -1.1%
TESLA 849.44 +4.7%
SNAP 56.45 +3.8%

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焦點新聞：

【美元走勢】羅奇：美國再大舉放水有代價　美元今年料再跌15%至20%

【科企監管】社交媒體全面封殺特朗普 歐洲官員﹕做法威脅民主、需修改監管政策

即市走勢：

【05︰00】道指收市升60點，收報31068點，標指升1點，收報3801點，納指升0.3%，收報13072點。Tesla升4.7%，收報849.44美元。

【02︰01】道指升2點，報31011點；標指跌0.2%；納指跌0.02%。

【00︰33】道指升29點，報31037點；納指升0.34%，報13080點；標指升0.07%。

【23︰25】汽車股領漲，中概股小鵬汽車漲超11%；通用汽車漲超7%，Tesla漲5%，理想汽車漲逾4%；福特汽車漲逾3%

【23︰23】道指升58點，報31066點；納指升0.36%，報13082點；標指升0.21%，報3807點。

【22︰30】美股開市，道指升10點，報31019點；標指升0.11%；納指升0.26%。

【21︰39】道指期貨升60點，報30962點；納指期貨升0.12%，報12912點；標指期貨升0.16%，報3798點。

【19︰22】道指期貨升46點，報30948點；納指期貨升0.31%，報12936點；標指期貨升0.18%。

【16︰22】道指期貨升48點，報30950點，標指期貨升6點，報3798點；納指期貨升35點或近0.3%，報12932點。 

【16︰10】美滙指數超跌後技術性反彈，重上90大關，但專家普遍預期美滙並非轉勢。

【美元滙價】美滙重上90關 花旗料年底跌至86.3

【15︰50】Whatsapp更新令Signal受捧　市場炒錯股呢隻三日飈升60倍？

【15︰30】騰訊音樂（美：TME）計劃來港作第二上市。據外電報道指，公司已經與財務顧問就第二上市初步進行磋商，計劃集資約20億美元（約156億港元）。

【新股IPO】騰訊音樂計劃來港第二上市　集資約156億元

【13︰10】新債王岡拉克：比特幣正處於泡沫領域　「有時候人們只蜂擁地擠在船的一邊」

【12︰19】道指期貨升10點，報30912點，標指期貨升1點，報3793點；納指期貨升12點或近0.1%，報12909點。

【11︰50】社交平台Parler周一決定起訴亞馬遜（美︰AMZN），指亞馬遜出於政治及反競爭原因，終止對公司的網絡託管服務，對公司造成致命打擊。

【國會暴亂】Parler起訴亞馬遜出於政治動機終止服務　前遭蘋果Google下架 （第三版）

【10︰00】美國eBay的全資子公司PayPal（美：PYPL）宣布，接手內地第三方支付平台國付寶，持股比例由70%增至100%。

PayPal全資持有國付寶　成內地首間全外資第三方支付機構

【07︰10】Tesla急跌8%退守800美元關　蔚來接力升6%破頂　宣布發可轉債

【06︰20】社交網站Twitter（美：TWTR）宣佈永久停用特朗普帳號，引發觸犯言論自由等爭議，Twitte收報48.17美元，跌6.4%。

【國會暴亂】Twitter永久停用特朗普賬號惹言論自由爭議　股價跌逾6%

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1月12日（一）市況

市場憧憬候任總統拜登就職後將推出更多刺激措施，然而，周末美國政局再現動盪，眾議院議長佩洛西再擬發起擺免總統特朗普，外電引述FBI發內部通知警告，在本周末到下周總統就職典禮前，50個州的首府及華盛頓，須防範極右份子暴力威脅，市場憂慮或再遭遇早前圍攻國會的流血事件，投資者乘機獲利，拖累美股走低。

道指收報31008點，跌89點或0.3%，標指收報3799點，跌0.7%，納指收報13036點，跌1.3%。

  收報 變幅
道指 31,008 -0.3%
標指 3,799 -0.7%
納指 13,036 -1.3%
Twitter 48.17 -6.4%
facebook 256.84 -4.0%
蘋果 128.98 -2.3%
google 1,756.29 -2.3%
TESLA 811.19 -7.8%
SNAP 54.41 +3.2%

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港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

【國會暴亂】Twitter永久停用特朗普賬號惹言論自由爭議

【Apple Car】基金Ark Invest︰蘋果自動駕駛技術太落後　「泰坦計劃」過去6年無建樹

【美股焦點】英特爾傳與台積電及三星接洽　擬外判高端晶片生產

【TSLA股價】Tesla第三季交付量達13.9萬部 勝市場預期 開市後跌幅收窄（更新第二版）

即市走勢：

【05︰00】道指收報31008點，跌89點或0.3%，標指收報3799點，跌0.7%，納指收報13036點，跌1.3%。

【03︰03】道指暫跌108點，報30989點，略為收復早前逾260點失地；標指跌22點或0.6%；納指跌123點或0.9%，報13078點。藥房股Walgreens股價升近5%，暫為道指成份股最佳；默克（Merck）漲1.9%。高盛和摩根大通升逾1%。

Twitter股價繼續受壓，早段一度大跌12%，午市跌幅收窄至6.5%， 報48.13美元；蘋果公司股價亦跌逾2%，報129.29美元；Facebook曾挫近4.4%，暫跌2.8%，報259.97美元。

【01︰49】道指跌幅收窄至16點，報31081點；標指跌0.2%；納指跌0.5%。

【01︰15】比特幣一度大跌逾15%，低見30323美元。

【00︰56】美股跌幅收窄，道指跌74點，報31023點；納指跌0.73%；標指跌0.37%。

【23︰50】道指跌133點，報30964點；標指跌0.56%；納指跌0.86%。

【23︰48】Twitter（美︰TWTR）跌7%。

【23︰10】道指跌幅收窄至126點，報30971點；納指跌0.77%，報13099點；標指跌0.5%，報3805點。

【22︰30】美股開市，道指跌250點，報30847點；納指跌1.1%；標指跌0.9%。

【22︰06】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌298點，報30695點。

【21︰54】道指期貨跌262點，報30731點；標指期貨跌0.79%；納指期貨跌0.81%。

【20︰35】道指期貨跌238點，報30755點；標指期貨跌0.65%；納指期貨亦跌0.65%。

【18︰17】道指期貨跌183點，報30810點；標指期貨跌0.56%，報3796點；納指期貨跌0.44%，報13039點。

【16︰17】道指期貨跌121點，報30872點；標指期貨跌13點，報3803點；納指期貨跌27點或0.2%，報13070點。

【16︰05】攜程（美：TCOM）計劃今年上半年在港二次上市。據外電報道指，公司計劃集資最少10億美元（約78億港元）。

【新股IPO】攜程擬於上半年來港第二上市　集資最少78億元

【14︰05】Tesla在華超級充電站超過700個　計劃斥資4200萬人幣上海建超級充電器工廠

【13︰40】日本Mac Otakara平台的消息指，蘋果 （美：AAPL）iPhone SE 3及第二代AirPods Pro 將於4月推出。

【蘋果股價】iPhone SE 3據報4月推出

【12︰18】道指期貨跌176點，報30817點；標指期貨跌21點，報3796點；納指期貨跌60點或近0.5%，報13037點。

【12︰00】比特幣（Bitcoin）今早明顯回吐，至上午11時50分，比特幣報35108美元，較昨晚40986美元，回吐逾5000美元或14%。

【Bitcoin】比特幣、以太坊日內插水　比特幣單日跌5000美元

【11︰15】報道指嗶哩嗶哩（BILIBILI）（美：BILI）已以保密形式入表，向港交所申請在港第二上市，初步計劃3月招股，籌資金額由20億美元 （約156億港元）加碼至25億至30億美元（約195-234億港元）。

【新股IPO】BILIBILI傳3月初招股　在港上市加碼籌最多234億（第二版）

【10︰55】百度（美：BIDU）今早正式宣布，組建智能汽車公司，吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。

【吉利汽車】吉利澄清：百度與吉利母企合作生產智能車、不涉上市公司（第二版）

【10︰00】路透報道指，Tesla（美：TSLA）正在中國招聘設計總監，其內部團隊及幾家獵頭過去四個月一直尋找合適的人選。

【Tesla】路透：Tesla在華聘設計總監 需了解中國消費者口味

道指升56點港股ADR升331點　紐約期金跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩

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