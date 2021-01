▲ 【國會暴亂】特朗普姪女:特朗普情緒不穩 應立即遭罷免

美國國會暴亂事件引起譁然,美國總統特朗普被批評煽動支持者闖入國會大樓,眾議院議長佩洛西表明即將發動彈劾特朗普的程序。特朗普姪女瑪麗(Mary Trump)亦指,特朗普「情緒不穩」(unstable),認為特朗普應立即遭罷免。

瑪麗是特朗普哥哥小弗雷德(Fred Trump Jr.)的女兒。瑪麗向英國《衛報》表示,因應美國國會出現暴亂,現在應迅速採取行動。她認為,應該動用美國憲法第25條修正案,罷免特朗普。

瑪麗坦言,憂慮特朗普會再度嚴重破壞民主。瑪麗認為,特朗普的「情緒不穩」仍然是美國政界所面對最緊迫的問題。

瑪麗指出,特朗普在疫情大流行期間,試圖使郵寄選票無效的人,又迫使五角大樓高級官員辭職,這種種的行為足以證明特朗普的「情緒不穩」。

瑪麗早前出書盡書特朗普在家族中的「黑歷史」,該書名為《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》,中文暫譯為《太過分而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險的人物》。

