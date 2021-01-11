▲ 【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免

美國國會暴亂事件引起譁然，美國總統特朗普被批評煽動支持者闖入國會大樓，眾議院議長佩洛西表明即將發動彈劾特朗普的程序。特朗普姪女瑪麗（Mary Trump）亦指，特朗普「情緒不穩」（unstable），認為特朗普應立即遭罷免。

瑪麗是特朗普哥哥小弗雷德（Fred Trump Jr.）的女兒。瑪麗向英國《衛報》表示，因應美國國會出現暴亂，現在應迅速採取行動。她認為，應該動用美國憲法第25條修正案，罷免特朗普。

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瑪麗坦言，憂慮特朗普會再度嚴重破壞民主。瑪麗認為，特朗普的「情緒不穩」仍然是美國政界所面對最緊迫的問題。

瑪麗指出，特朗普在疫情大流行期間，試圖使郵寄選票無效的人，又迫使五角大樓高級官員辭職，這種種的行為足以證明特朗普的「情緒不穩」。

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瑪麗早前出書盡書特朗普在家族中的「黑歷史」，該書名為《Too Much and Never Enough： How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》，中文暫譯為《太過分而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險的人物》。

責任編輯：林嘉莉