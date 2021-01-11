【加印花稅？】鍾國斌籲增股票印花稅稅率　張華峰：頭都大埋（第二版）

▲ 鍾國斌認為，提高股票印花稅稅率可即時增加政府收入。

財政司司長陳茂波早前指政府可能上調稅率，甚至開徵新稅項、擴闊稅基以增加收入來源。自由黨立法會議員鍾國斌認為，開徵新稅項具爭議性，而且立法需時，但提高股票印花稅稅率可即時增加政府收入，亦相信不會對金融市場構成太大影響。

金融服務界議員張華峰就直言對建議「頭都大埋」，香港股票印花稅在主要股票市場中已屬最高水平，如內地A股僅向賣方收取0.1%印花稅，香港則向買賣雙邊收取，而美國市場更未有印花稅。張華峰稱，若調高印花稅將令部分對沖程式交易減少，或拖低港股流通性、因小失大。

張華峰續指，本周五與財政司司長會面就財政預算案提交意見，屆時會直接表達證券界一致反對增加印花稅的意見，並會解釋增加印花稅對香港證券市場的深遠影響。

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港股2020年日均成交約1295億元，按年增加49%，但佔大市成交約15%至20%的衍生權證、牛熊證和大部分ETF都毋須繳付印花稅。

以香港現有稅制，買賣港股的雙方均須分別繳納每宗交易金額0.1%的股票印花稅，為交易使費中佔比最高的費用。

鍾國斌又指，除了8000億元財政儲備外，政府亦可動用規模達4.4萬億元的外匯基金。他建議，政府應可從外匯基金提取2000億元解決短暫財政問題，包括將其中400億元用於「保就業」計劃、120億元設為期六個月的失業援助保障金、全民派錢8000元等。

（第二版加入張華峰回應）

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編輯：謝智聰