【國會暴亂】福布斯編輯促企業封殺特朗普政府官員

國會暴亂發生後，美國總統陷入再度被彈劾危機。外媒指白宮官員憂慮國會暴亂發生後，曾於白宮任職會影響工作前景。美國《福布斯》有編輯呼籲，封殺白宮發言人麥克納尼等特朗普政府官員。他警告企業如聘請特朗普政府官員，《福布斯》會同樣持懷疑態度對待這些企業。

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美國國會上周發生暴亂，有支持特朗普（Donald Trump）的示威者闖入國會山莊。《福布斯》編輯萊恩（Randall Lane）其後以《真相清算：我們為何要對為特朗普而説謊的人追究責任》（A Truth Reckoning: Why We're Holding Those Who Lied For Trump Accountable）為題，撰文批評特朗普政府。

萊恩指特朗普及親信聲稱美國大選遭到偷竊是謊言，觸發了暴亂事件。萊恩點名批評白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）、前第一夫人幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）、前白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）、前白宮發言人斯派塞（Sean Spicer）及桑德斯（Sarah Sanders），稱他們與特朗普一樣説謊。

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萊恩更警告企業如聘請特朗普政府官員，可能會面臨後果：

福布斯將假設你的企業所發表的一切言論都是謊言。 （Forbes will assume that everything your company or firm talks about is a lie.）

萊恩更指出，《福布斯》會像審查特朗普Twitter帖文一樣，持懷疑態度審視、反覆核對和調查這些企業的言論。

責任編輯：鄭錦玲