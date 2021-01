【國會暴亂】福布斯編輯促企業封殺特朗普政府官員

國會暴亂發生後,美國總統陷入再度被彈劾危機。外媒指白宮官員憂慮國會暴亂發生後,曾於白宮任職會影響工作前景。美國《福布斯》有編輯呼籲,封殺白宮發言人麥克納尼等特朗普政府官員。他警告企業如聘請特朗普政府官員,《福布斯》會同樣持懷疑態度對待這些企業。

美國國會上周發生暴亂,有支持特朗普(Donald Trump)的示威者闖入國會山莊。《福布斯》編輯萊恩(Randall Lane)其後以《真相清算:我們為何要對為特朗普而説謊的人追究責任》(A Truth Reckoning: Why We're Holding Those Who Lied For Trump Accountable)為題,撰文批評特朗普政府。

萊恩指特朗普及親信聲稱美國大選遭到偷竊是謊言,觸發了暴亂事件。萊恩點名批評白宮發言人麥克納尼(Kayleigh McEnany)、前第一夫人幕僚長格里沙姆(Stephanie Grisham)、前白宮高級顧問康韋(Kellyanne Conway)、前白宮發言人斯派塞(Sean Spicer)及桑德斯(Sarah Sanders),稱他們與特朗普一樣説謊。

萊恩更警告企業如聘請特朗普政府官員,可能會面臨後果:

福布斯將假設你的企業所發表的一切言論都是謊言。 (Forbes will assume that everything your company or firm talks about is a lie.)

萊恩更指出,《福布斯》會像審查特朗普Twitter帖文一樣,持懷疑態度審視、反覆核對和調查這些企業的言論。

責任編輯:鄭錦玲