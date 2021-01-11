[比亞迪1211] 獲哥倫比亞電動巴士大單 比亞迪半日大升逾8%

內媒消息指，比亞迪(01211)近日獲得哥倫比亞首都波哥大的千台純電動巴士訂單，是內地車企至今在海外最大的一筆純電動巴士訂單。比亞迪半日大升8.6%，中午收報261元，續創52周新高。

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比亞迪在日前中標波哥大市1002輛純電動巴士，此批巴士於今年至明年上半年投放至詳情請看[下一頁]波哥大5個地區的34條公車路線運營。除波哥大外，比亞迪麥德林、卡利等城市均有巴士投放運營，目前已在該國累計獲得1550輛純電動巴士訂單。

花旗日前亦上調比亞迪目標價22.8％至339元，重申「買入」評級。花旗表示，預期內地消費降級趨勢加劇，將為比亞迪提供先發優勢，通過雙電機結構（DMI）平台和純電動車（BEV）2.0平台的新產品去增加市場份額；集團應從2023年起，完全停止生產內燃引擎汽車（ICE）產品，將使其混合動力汽車的平均售價至少提高10％至15％,此外集團2B業務和無人駕駛Robotaxi需求將成新的增長動力；以及該行將內地今年、2025年和2030年的新能源汽車銷量提高至179萬、687萬和1636萬部。基於上述原因，該行將比亞迪今、明兩年的新能源汽車銷量上調至40.3萬和55.3萬部。

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