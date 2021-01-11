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今日推介交銀國際 | 論盈富基金及後市部署（立即觀看）

股市 13:08 2021/01/11

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恒生指數中午收報28122點，升244點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介交銀國際 （03329） ，另亦會分析金山工業 （00040） 、中國重汽 （03808） 、交通銀行 （03328） 、中國有色礦業 （01258） 及德昌電機控股 （00179） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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