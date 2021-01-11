【Apple Car】大和：北汽難受惠於蘋果現代潛在合作　下調評價兼目標價

▲ 大和認為北京現代持續跑輸市場，故下調其評級及目標價

早前有報道指蘋果正與韓國現代汽車洽談合作，希望共同研發無人駕駛電動車，有分析認為消息可為北汽 （01958） 與現代汽車中國合資公司帶來正面刺激，但大和認為，即使現代為蘋果在中國生產電動車，亦會傾向在中國自行設廠生產。

大和指出，蘋果及現代合作的消息仍未落實，但估計即使蘋果電動車開始生產亦會先由美國開始，並在1至2年後再擴展至於歐洲及中國。大和又指，現時北京現代產能利用率低於40%，雖然透過北京現代生產電動車是合理做法，但鑑於雙方關係過去並不緊密，相信現代更傾向在中國自行設廠生產。

大和認為，北京現代持續跑輸市場，將北汽評級由「買入」下調至「持有」，目標價由4元下調至3.1元。

另外，大和估計戴姆勒（Daimler）會增持北汽與平治（Mercedes-Benz）中國合資公司股權，原因是預期豪華轎車增長強勁，合資公司盈利能力於去年起提高，而且中歐關係改善。

華晨中國 （01114） 早前也與德國車廠寶馬達成協議，由寶馬增持合資企業華晨寶馬的股權。

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編輯：謝智聰