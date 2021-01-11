【汽車股】大行連環唱好比亞迪再飈一成破頂　長汽升逾6%穿30元

▲ 車股今早續上揚，比亞迪今日再升1成。

車股今早續上揚，比亞迪 （01211） 今日再升1成，最新報264元，盤中高見264.6元，成交額20.9億元。另外，長汽 （02333） 亦破頂，現飈逾6%，最新報31.35元。東風 （00489） 現升1.1%，報9.82元；華晨 （01114） 現升1.5%，報6.67元。

花旗此前上調了比亞迪今明兩年電動車銷量預期，2021年銷量預測從32.5萬部上調至403萬部；2022年預測從44.6萬部上調至55.3萬部。該行又預期，比亞迪的平均汽車售價可持續10至15%的增長，大幅上調近23%至339元。

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花旗看好比亞迪銷量 上調目標價至339元【下一頁】

吉利汽車 （00175） 母企浙江吉利和百度（美：BIDU）正式公布，合作組建智能汽車公司。吉利上周五受惠消息破頂升兩成，吉利汽車今早及澄清公告，與百度訂立合約的是浙江吉利集團，該股一度曾跌3%，最新報33.45元，升0.6%，成交額45億元。

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編輯：吳敏芳