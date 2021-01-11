【國會暴亂】憂阻拜登施政 參院或不即時彈劾特朗普

美國國會暴亂事件引起譁然，美國總統特朗普被批評煽動支持者闖入國會大樓。多位美國民主黨眾議員表示將會就國會暴亂事件，最快本周內對特朗普啟動彈劾程序。眾議院民主黨黨鞭向美媒透露，對美國總統特朗普的彈劾議案，或會延遲至下任美國總統拜登就職100日，待拜登確認內閣後才轉交參議院審議。

據美國有綫新聞網絡（CNN）報道，眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）周日（10日）透露，民主黨或等到至拜登上任100日，確認內閣成員名單後，才把決議轉交參議院審議。

克萊伯恩承認擔心彈劾程序，會對拜登確認內閣名單造成阻滯，更表示美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦有同樣的顧慮。

佩洛西將動議彈劾特朗普 坦言為禁其再參選 【下一頁】

克萊伯恩預料周一（11日）彈劾文件將會完成草擬，並在其後一至兩日內提交至眾議院。克萊伯恩亦指，對於有報道特指朗普曾向佐治亞州官員施壓，意圖扭轉大選結果，此舉令特朗普足以被彈劾，國會領袖正研究把此事納入議程討論。

共和黨人促拜登 阻眾議院彈劾特朗普 【下一頁】

佩洛西在周六呼籲各民主黨人準備返回華盛頓，據報民主黨已草擬好彈劾議案，本周內將會正式發動彈劾。

責任編輯：李俊儀