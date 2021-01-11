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【CES 2021】Lenovo推新一代AR眼鏡　可同時顯示5個屏幕

科技 11:30 2021/01/11

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聯想宣布，將推出一款全新的AR眼鏡，鏡片可同時投射5個屏幕，方便用家可同時處理大量工作。

聯想（Lenovo）在年度盛事美國消費電子展（CES）正式開幕前不斷宣布推新產品。繼早前推出5款手提電腦、1款AiO、1款平板、2款顯示器後，聯想又再宣布，推出一款全新的AR眼鏡，鏡片可同時投射5個屏幕，方便聯想的用家可同時處理大量工作，完成多項任務。

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聯想最新推出的新一代的AR眼鏡ThinkReality A3，可透過USB-C連接Motorola手機或Windows電腦，作為擴充屏幕。該AR眼鏡搭載Qualcomm XR1混合實境平台，鏡片中可同時顯示五個虛擬的1080p屏幕畫面。而且配備800萬像素相機，可來拍攝1080p的影片。眼鏡也內置魚眼鏡頭，可追蹤房間環境並實時進行調節。

聯想最新推出的新一代的AR眼鏡ThinkReality A3，可透過USB-C連接Motorola手機或Windows電腦，作為擴充屏幕。（Lenovo資料圖片）

是次產品分為電腦版本以及工業用版本。電腦版本就是配合一般電腦使用；工業用版本主要為工廠或產品線管理而設，可以連接手機使用。目前預計ThinkReality A3將於2021年中推出，聯想也暫未公布該產品的售價。

【CES 2021】LG推InstaView智能雪櫃　語音指令免手動＋製冰球器

責任編輯：曾曉汶

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