【國會暴亂】戰友變敵人？特朗普據報拒與彭斯對話

美國國會暴亂發生後，美國總統特朗普（Donald Trump）被指煽動示威者導致騷亂發生，多名國會議員紛要求美國副總統彭斯（Mike Pence）引用美國憲法第25條修正案罷免特朗普。據外媒報導，特朗普於國會暴亂發生後都未有與彭斯接觸，特朗普更拒絕與彭斯對話。

特朗普拒絕出席就職典禮 彭斯據報照去 【下一頁】

美國全國廣播公司（NBC）訪問華盛頓高級官員積遜（Hallie Jackson），了解特朗普與彭斯現時的關係。積遜指自上周三國會暴亂發生至今，特朗普都未與彭斯接觸，以及拒絕致電彭斯，二人關係跌至冰點。

積遜續指，特朗普除多次公開向彭斯施加壓力，要求阻止國會確認美國新一任總統，背後亦嘗試幕後操控彭斯以達至他想要的結果。最終彭斯堅持按憲法辦事 ，與特朗普意見出現嚴重分歧。

彭斯據報拒助特朗普 稱自己無能力阻拜登上任 【下一頁】

國會暴亂發生後，多位國會議員紛要求彭斯引用美國憲法第25條修正案罷免特朗普，民主黨人更準備啟動彈劾逼使特朗普下台。

根據美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可罷免總統。第4節更指，如果大部份主要官員與副總統一起向國會作書面聲明，指總統無法履行職責，副總統可成為代理總統。

責任編輯：郭麗明