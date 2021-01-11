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【國會暴亂】白宮職員士氣低落 倒數特朗普總統任期

環球政治 12:09 2021/01/11

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不少白宮職員認為特朗普已失勢，正倒數特朗普的總統任期會於何時結束。

美國國會暴亂發生後，美國總統特朗普被指煽動示威者闖入國會暴亂。美國眾議院最快周一（11日）就國會暴亂發起彈劾特朗普。隨著特朗普面臨彈劾危機，白宮内部的士氣更趨低落。不少白宮職員認為特朗普已失勢，正倒數特朗普的總統任期會於何時結束。

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【國會暴亂】共和黨人促拜登 阻眾議院彈劾特朗普 【下一頁】

路透社報道，不少白宮職員對特朗普（Donald Trump）可能再遭彈劾而感到尷尬和沮喪，更希望能「跳船」轉工。但部分白宮職員表示，他們正面臨同行的批評，更憂慮自己的聲譽和工作前景會受損。

路透社更引述一名美國政府高級官員指：

他（特朗普）已失去我們和他的政府。正如我所說，我們當中很多人都感覺被出賣。

（He has lost us. He’s lost his own administration. As I said, many of us feel betrayed,）

據悉，部分官員過去數日曾考慮辭職，最終決定繼續留下來協助順利移交權力，目的是避免特朗普及其親信輕舉妄動。

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報道指，白宮不少官員一直在倒數特朗普的總統任期，等待於1月20日的拜登（Joe Biden）總統就職典禮當日，特朗普能順利卸任。

特朗普試圖於總統任期結束前繼續多項活動，包括本周前往德州宣傳移民政策、到訪美墨邊境視察圍牆、出席白宮自由勳章授勳儀式。特朗普競選團隊資深顧問米勒（Jason Miller）更表示，特朗普最近可能會針對大型科企採取額外行動，暗示特朗普可能會反擊Twitter上周封鎖特朗普帳戶的決定。

但路透社引述白宮官員指，目前白宮幾乎所有人都被擊退，完全沒有人在乎特朗普的行動，只希望特朗普餘下的兩周任期過去。

責任編輯：鄭錦玲

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