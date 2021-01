【國會暴亂】白宮職員士氣低落 倒數特朗普總統任期

美國國會暴亂發生後,美國總統特朗普被指煽動示威者闖入國會暴亂。美國眾議院最快周一(11日)就國會暴亂發起彈劾特朗普。隨著特朗普面臨彈劾危機,白宮内部的士氣更趨低落。不少白宮職員認為特朗普已失勢,正倒數特朗普的總統任期會於何時結束。

路透社報道,不少白宮職員對特朗普(Donald Trump)可能再遭彈劾而感到尷尬和沮喪,更希望能「跳船」轉工。但部分白宮職員表示,他們正面臨同行的批評,更憂慮自己的聲譽和工作前景會受損。

路透社更引述一名美國政府高級官員指:

他(特朗普)已失去我們和他的政府。正如我所說,我們當中很多人都感覺被出賣。

(He has lost us. He’s lost his own administration. As I said, many of us feel betrayed,)