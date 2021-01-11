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【開拓藥業】新冠肺炎有藥醫？ 臨床測試明顯減少男性病人變重症

股樓投資 10:56 2021/01/11

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開拓藥業 （09939） 公布，普克魯胺在治療新冠肺炎的臨床測試中，可以顯著阻止感染新冠肺炎男性患者的病情由輕度轉重症，而且短期用藥安全性良好。

根據公司提供的數據，普克魯胺134名男性患者30日內的住院率、急症使用率、機械通氣使用及死亡百分別均為0%，而另外對比的128位男性病人數字分別為27.3%、14.1%、10.2%及1.6%。公司預期，今年2月會完成女性患者的臨床測試招募，並於3月完成數據收集。

今日開拓藥業一度升近兩成至最高12.7元，其後升幅略放緩，但仍維持近15%的升幅。

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撰文 : 謝克迪,CFA

香港股票 開拓藥業－B（09939） 新冠肺炎 肺炎

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