【國會暴亂】佩洛西將動議彈劾特朗普 坦言為禁其再參選

美國國會暴亂事件引起譁然，美國總統特朗普被批評煽動支持者闖入國會大樓。眾議院議長佩洛西表明，如果副總統彭斯不採取行動罷免特朗普，眾議院會在採取彈劾特朗普的行動。佩洛西此前接受訪問時曾指，特朗普餘下任期只剩下數天，發動彈劾是為了防止特朗普再競選公職。

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佩洛西致函民主黨眾議員，稱會於當地時間周一提出 一項決議，呼籲彭斯動用美國憲法第25條修正案，以解除特朗普的職務。

佩洛西指，倘此決議獲通過，而彭斯在24小時內沒有採取行動，眾議院會採取彈劾特朗普的行動。

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佩洛西形容：

「為保護我們的憲法及民主，我們急需採取行動，因為這位總統對憲法及民主，都構成迫在眉睫的威脅。」 （In protecting our Constitution and our Democracy, we will act with urgency, because this President represents an imminent threat to both.）

佩洛西日前接受哥倫比亞廣播公司訪問時坦言，想發動彈劾後令特朗普不能再競選公職。

眾議院今次彈劾，特朗普將成為美國歷史上首位被彈劾兩次的總統。不過，要在參議院通過彈劾，需要獲得3分2的參議員支持，這需要至少17名共和黨參議員倒戈。

責任編輯：林嘉莉