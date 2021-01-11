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【國會暴亂】佩洛西將動議彈劾特朗普 坦言為禁其再參選

環球政治 11:02 2021/01/11

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美國國會暴亂事件引起譁然，美國總統特朗普被批評煽動支持者闖入國會大樓。眾議院議長佩洛西表明，如果副總統彭斯不採取行動罷免特朗普，眾議院會在採取彈劾特朗普的行動。佩洛西此前接受訪問時曾指，特朗普餘下任期只剩下數天，發動彈劾是為了防止特朗普再競選公職。

多位特朗普忠粉被捕 包括搶佩洛西講台示威者 【下一頁】

佩洛西致函民主黨眾議員，稱會於當地時間周一提出 一項決議，呼籲彭斯動用美國憲法第25條修正案，以解除特朗普的職務。

佩洛西指，倘此決議獲通過，而彭斯在24小時內沒有採取行動，眾議院會採取彈劾特朗普的行動。

特朗普拒絕出席拜登就職典禮 彭斯據報照去 【下一頁】

佩洛西形容：

「為保護我們的憲法及民主，我們急需採取行動，因為這位總統對憲法及民主，都構成迫在眉睫的威脅。」

（In protecting our Constitution and our Democracy, we will act with urgency, because this President represents an imminent threat to both.）

佩洛西日前接受哥倫比亞廣播公司訪問時坦言，想發動彈劾後令特朗普不能再競選公職。

眾議院今次彈劾，特朗普將成為美國歷史上首位被彈劾兩次的總統。不過，要在參議院通過彈劾，需要獲得3分2的參議員支持，這需要至少17名共和黨參議員倒戈。

責任編輯：林嘉莉

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