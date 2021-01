【國會暴亂】佩洛西將動議彈劾特朗普 坦言為禁其再參選

美國國會暴亂事件引起譁然,美國總統特朗普被批評煽動支持者闖入國會大樓。眾議院議長佩洛西表明,如果副總統彭斯不採取行動罷免特朗普,眾議院會在採取彈劾特朗普的行動。佩洛西此前接受訪問時曾指,特朗普餘下任期只剩下數天,發動彈劾是為了防止特朗普再競選公職。

佩洛西致函民主黨眾議員,稱會於當地時間周一提出 一項決議,呼籲彭斯動用美國憲法第25條修正案,以解除特朗普的職務。

佩洛西指,倘此決議獲通過,而彭斯在24小時內沒有採取行動,眾議院會採取彈劾特朗普的行動。

佩洛西形容:

「為保護我們的憲法及民主,我們急需採取行動,因為這位總統對憲法及民主,都構成迫在眉睫的威脅。」

(In protecting our Constitution and our Democracy, we will act with urgency, because this President represents an imminent threat to both.)