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李澤楷據報加入富衛董事局　或為保險王國上市舖路

股市 10:32 2021/01/11

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李澤楷據報加入富衛董事局。

本地報章報道，電盈 （00008） 主席李澤楷加入包括富衛在內三間關連公司董事局，包括FWD Group Limited以及FWD Limited等，可能是為其千億亞洲保險王國在港上市鋪路。

《蘋果日報》報道， 李澤楷在其私人持有的亞洲保險公司富衛（FWD）向來只在背後擔任股東角色，但去年12月李加入包括富衛在內三間關連公司董事局，包括FWD Group Limited以及FWD Limited等。

李澤楷旗下富衛集團已委3間投行負責上市【下一頁】

據公司註冊處資料，現時FWD Group Limited及FWD Limited的董事局由12人組成，除李澤楷外，董事局主席為夏佳理、副主席是瑞士再保險代表Damis Jacobus Ziengs，其餘董事成員包括加拿大前外長白諤德（John Baird）、荷蘭國務委員會成員Dirk Sluimers、富衛首席執行官黃清風、電盈集團董事總經理施立偉（BG Srinivas）、於李澤楷私人旗艦盈拓服務多年的彭德雅（Peter Allen），以及曾擔任電盈集團財務總裁的獨立非執行董事馬時亨等人。

李澤楷目前通過旗下全資持有的公司PCGI，持有FWD Limited的75.4%股權，第二大股東為瑞士再保險，持股13.4%。

外電去年9月曾報導，富衛最快於今年中香港上市，集資最多30億美元（約234億港元）。

相關文章：【李澤楷旗下】空白支票公司Bridgetown擬併購印尼電商Tokopedia

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盈大澄清：沒有與任何一方商討注入FWD集團或業務

 

保險公司 李澤楷 集資 富衛保險

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