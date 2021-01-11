【名牌再加價】Gucci、Celine擬加入奢侈品加價陣營　升幅或高達20%

▲ 奢侈品集體漲價，CUCCI和CELINE加入漲價陣營。

全球奢侈品牌在疫情期間漲價，Hermes、Chanel、LV相繼上調價格之後，Cucci和Celine也加入這一陣營。 Gucci於1月8日起上調老花系列等熱門包包款式的價格，漲幅或高達20%。Celine則於1月11日漲價。

此前，Hermes、Chanel等品牌已於今年初完成漲價，LV於上周全面上調大部分產品售價，漲幅在1%至13%之間。

以Chanel手袋為例，Chanel Classic Flap和2.55中號在內地的價格，從2019年5月的38100元人民幣（下同）漲至11月的42600元，去年5月進一步上漲至48900元，11月達到51500元。在一年半內，兩款經典手袋漲價13400元，漲幅高達35%，而Classic Flap將於1月中旬迎來再次漲價。

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