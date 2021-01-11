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【內地熱話】春運將至防疫情蔓延   內地倡議「就地過年」 網民：「三個字，做不到。」

環球政經 11:36 2021/01/11

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昨日（10日）河北新增新冠肺炎確診為103宗，是近五個月來單日有3位數新增確診，其中境外輸入病例18宗，本土病例85宗，遼寧2宗，北京1宗，其餘82宗來自河北，當中77宗來自石家莊。

還有一個月是農曆春節，過去不少出外打工的民工會於春節回家過年，形成全球最大規模的周期性人口遷移，去年春運人次就達30億人次。

今年疫情影響，近日內地官媒發文，指疫情在多地散發，倡議「就地過年」，民眾在春節期間如非必要不返鄉，在居住地過年，以減少人口流動、病毒傳播。並指防疫是全國一盤棋，呼籲民眾為樹立大局觀，個人應服從整體防控需要。「就地過年」成微博熱議話題。

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事實多地如四川省、湖南臨澧縣、廣東梅州市、深圳市、河南南陽市等的政府部門向企業發「非必要不離X」通知以及離開須報批的通知。浙江政府更鼓勵企業發放「留崗紅包」、安排文化旅遊活動等，留住員工在當地過年或上班。

但不少網民們對「就地過年」發出哀號，畢竟不少人唯一跟家人見面幾天就是過年時。有網民指，去年武漢封城已不能回家過年，今年又不能返鄉。

網民回應「就地過年」：

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責任編輯：鄭靜珊

 

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