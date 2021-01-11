  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 10:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2020年吸金力最強App排行出爐！美國禁令無阻TikTok奪冠

科技 10:16 2021/01/11

分享：

就算受到美國禁令影響，都無阻TikTok成為2020年全球最賺錢、下載量最高的應用程式（App）。

回顧2020年，抖音海外版TikTok曆經磨難，由2020年夏天起被美國政府以安全威脅理由下禁令封殺，直至現時挑戰白宮禁令的上訴仍在進行中。不過，就算受到美國禁令影響，都無阻TikTok成為2020年全球最賺錢、下載量最高的應用程式（App）。

【抖音禁令】法官阻止美國商務部執行TikTok禁令　司法部再提上訴

【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠

根據調查機構Apptopia日前公布的「2020年全球App排行榜」，在吸金力方面，TikTok以5.4億美元（約41.88億港元）穩奪冠軍寶座；第2名則是交友軟件Tinder，賺約5.1億美元（約39.55億港元）；至於擁有大量廣告收益的YouTube，則以約4.7億美元（約36.45億港元）奪得第3名。

其餘的吸金App主要以串流影音平台為主，Disney+、騰訊視頻、愛奇藝及Netflix分別奪得第4、第5、第9及第10名。

在吸金力方面，TikTok以5.4億美元（約41.88億港元）穩奪冠軍寶座。（Apptopia資料圖片）

社交媒體熱潮持續　fb公司5強佔3席位

與此同時，Apptopia也公布下載量排名，冠軍同樣由TikTok拿下。雖在美國遭受打壓，但仍獲得大量用戶支持，共有8.5億次下載。其次則為Facebook公司的WhatsApp、Facebook及Instagram，下載量分別為6億次、5.4億次及5.03億次，可見社交媒體在2020年的影響力仍然非常大。

全球Apps的下載量排名冠軍同樣由TikTok拿下，共有8.5億次下載。（Apptopia資料圖片）

值得一提的是，在新冠肺炎疫情影響下，視像會議軟件Zoom和Google Meet分別奪得下載量排行榜的第5名及第9名。

至於手機遊戲方面，則由「太空狼人殺（Among Us）」以2.64億次成為下載量第1名，第2名是經典遊戲「地鐵跑酷（Subway Surfers）」，第三名則為「Garena Free Fire」。

手機遊戲方面，則由「太空狼人殺（Among Us）」以2.64億次成為下載量第1名。（Apptopia資料圖片）

【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【封殺特朗普】Parler被Amazon切斷服務勢將暫時停運　CEO：科企消滅網絡言論自由
2021/01/10
【封殺特朗普】Parler被Amazon切斷服務勢將暫時停運　CEO：科企消滅網絡言論自由
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
2021/01/07
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
WhatsApp除夕語音通話量破紀錄　全球錄14億次語音視像聊天
2021/01/03
WhatsApp除夕語音通話量破紀錄　全球錄14億次語音視像聊天
蘋果公布2020年度最佳Apps及遊戲名單　居家辦公帶動健身及視像通訊App興起
2020/12/02
蘋果公布2020年度最佳Apps及遊戲名單　居家辦公帶動健身及視像通訊App興起
WhatsApp Instagram 串流 遊戲 疫情 廣告 電玩手遊 軟件 媒體 廣告

下一篇文章

【數碼轉型】雲端市場火熱　技術衍生新業務　直播與智能物流成新趨勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【機迷熱話】Switch 2020年末銷量暴增　大勝PS5
【機迷熱話】Switch 2020年末銷量暴增　大勝PS5
【封殺特朗普】特朗普粉絲、右翼保守派聚集平台Parler　遭Google下架、蘋果最後通牒
【封殺特朗普】特朗普粉絲、右翼保守派聚集平台Parler　遭Google下架、蘋果最後通牒
【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠
【WhatsApp更新】全球網民蜂擁下載Signal　多個市場下載次數稱冠
【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
【通訊Apps大比拼】WhatsApp、Telegram安全成疑？Signal加密程度大勝
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
【小米旗下】5G機紅米Note 9T早鳥優惠搶攻市場　設雙版本、售1890元起
【小米旗下】5G機紅米Note 9T早鳥優惠搶攻市場　設雙版本、售1890元起