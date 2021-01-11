2020年吸金力最強App排行出爐！美國禁令無阻TikTok奪冠

▲ 就算受到美國禁令影響，都無阻TikTok成為2020年全球最賺錢、下載量最高的應用程式（App）。

回顧2020年，抖音海外版TikTok曆經磨難，由2020年夏天起被美國政府以安全威脅理由下禁令封殺，直至現時挑戰白宮禁令的上訴仍在進行中。不過，就算受到美國禁令影響，都無阻TikTok成為2020年全球最賺錢、下載量最高的應用程式（App）。

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根據調查機構Apptopia日前公布的「2020年全球App排行榜」，在吸金力方面，TikTok以5.4億美元（約41.88億港元）穩奪冠軍寶座；第2名則是交友軟件Tinder，賺約5.1億美元（約39.55億港元）；至於擁有大量廣告收益的YouTube，則以約4.7億美元（約36.45億港元）奪得第3名。

其餘的吸金App主要以串流影音平台為主，Disney+、騰訊視頻、愛奇藝及Netflix分別奪得第4、第5、第9及第10名。

▲ 在吸金力方面，TikTok以5.4億美元（約41.88億港元）穩奪冠軍寶座。（Apptopia資料圖片）

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與此同時，Apptopia也公布下載量排名，冠軍同樣由TikTok拿下。雖在美國遭受打壓，但仍獲得大量用戶支持，共有8.5億次下載。其次則為Facebook公司的WhatsApp、Facebook及Instagram，下載量分別為6億次、5.4億次及5.03億次，可見社交媒體在2020年的影響力仍然非常大。

▲ 全球Apps的下載量排名冠軍同樣由TikTok拿下，共有8.5億次下載。（Apptopia資料圖片）

值得一提的是，在新冠肺炎疫情影響下，視像會議軟件Zoom和Google Meet分別奪得下載量排行榜的第5名及第9名。

至於手機遊戲方面，則由「太空狼人殺（Among Us）」以2.64億次成為下載量第1名，第2名是經典遊戲「地鐵跑酷（Subway Surfers）」，第三名則為「Garena Free Fire」。

▲ 手機遊戲方面，則由「太空狼人殺（Among Us）」以2.64億次成為下載量第1名。（Apptopia資料圖片）

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責任編輯：曾曉汶