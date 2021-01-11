【中移動反彈】中移動沽盤洪峰已過 博反彈短炒勝長揸

中移動（00941）為首3大中資電訊股，上周五同日剔出MSCI及富時羅素等主要國際指數，合共錄得逾550億元大額成數。指數基金沽盤洪峰已過，3大電訊股今早顯著反彈。

當中以中移動暫升最多近7%升勢最急，高見44.25元，為藍籌升幅之冠。

本報投資版專欄「透視中港美」，上周六以「中移動有危有機 短炒勝長揸」為題，預告3大電訊股剔出國際指數的鉅額沽盤過後，短綫有望反彈。節錄部份內容如下：

3大電訊股昨開市同裂口低開約一成，在北水為首的各路中資買盤力托下，收市U盤雖有大量指數相關沽盤湧現，股價跌幅反而顯著收窄至1%至4%（表1）。其中中移動U盤成交額達89億元，全日成交441億元，較騰訊 （00700） 多出逾兩倍。

中移動U盤 現買盤千人操

筆者昨午在本報網站撰文籲讀者考慮收市前入市撈中移動，U盤時段中移動罕見現買盤「千人操」，於41.5元買入價見約1,500個買盤湧現（圖1），合共輪候買入約2.2億股。相關買盤涉資約91億元，平均每個買盤逾600萬元，相信並非散戶買盤為主，而是北水與各路國家隊買盤兼而有之。

本欄周三題為「北水力撑中移動 撈底跟得過？」一文中已分析，美國制裁只能迫使美國投資者沽貨離場，卻難對業務及資產主要在內地的中資電訊股盈利構成重大打擊，高派息估計亦不受影響。

沽盤洪峰已過 博反彈勝算增

但筆者當日仍促有意撈底的讀者忍手，顧慮之一正是3大電訊股剔出MSCI等國際指數的短綫衝擊。既然昨日收市時美國制裁沽盤的首個洪峰已過，撈底顧慮再減一項，低吸博反彈的勝算自然增加。自美國總統特朗普於兩個月前簽署行政命令，禁止美國人投資被指與軍方有關的中資股後，中移動股價已累跌約23%，中聯通及中電信分別大跌逾兩成及三成。

指數相關沽盤已過，美國投資者相關沽盤相信有餘未盡。根據彭博統計3大電訊股的機構股東資料，單計4大美資基金及4大美資退休基金股東，所持的中移動股份便約值240億元。但根據美國總統的行政命令，美資限在今年11月11日前沽清受制裁中資股，美資沽貨並不急於一時。

派息雖穩定 長揸無回報

高息為股價墊底，現價撈底看似「無得輸」。但筆者還想提醒投資者，投機性博反彈的回報，也許較長揸更理想。3大電訊股過去3年、5年及10年股價全綫下跌（表2），即使連同收高息，仍全面錄得負回報，長揸中移動十年連收息補貼才接近打和。即使不計過去兩個月受美國制裁影響急瀉的特殊因素，以中移動兩個月前股價計，十年連收息只賺約18%，比高息定存回報好不了多少。