提防信用卡魔鬼細節 2大方法幫你清卡數

根據金融管理局2019年資料顯示，每個香港人平均持有2.6張信用卡，可見信用卡已成為香港人日常消費最常使用的支付模式之一。的確，善用信用卡消費，可為用家帶來優惠和折扣，又可以儲積分換禮物、禮券或飛行里數，着數多多。但是，信用卡也是一把雙刄刀，不小心使用隨時得不償失。

信用卡的好處，相信用家都很清楚，優惠多之餘亦非常方便。但其實信用卡亦隱藏很多魔鬼細節，一不留神誤墮信用卡陷阱，或會弄至債台高築。因此，使用信用卡時除了要留意信用卡優惠，用家亦要小心以下3大陷阱：

1. 小心先洗未來錢心態

信用卡其中一個好處是簽卡後毋須立即找數，即是當用家未有足夠資金仍可以先簽卡消費，留待日後才慢慢清還。而且，很多商舖都提供信用卡免息分期服務，如果持卡人理財觀念薄弱，或會不自覺地過度消費，直至收到月結單才發覺自己負擔不來，被迫要還Min Pay。

2. 留意信用額 切勿「碌爆卡」

使用信用卡實在太方便，消費時或會忘了自己使用了多少信用額。事實上，不同發卡機構的信用卡，其信用額差別很大，有些可大至數十萬，亦可小至一兩萬，尤其當申請人剛剛畢業或收入不多，其信用卡的信用額一般會較小，可能消費幾次已「碌爆卡」。一旦超出信用額，可能使用家無法全數清還卡數而被迫還Min Pay，並會留低不良的信貸記錄。

3. 只還Min Pay 息率高昂

不少用家當用信用卡簽帳過多而沒有足夠資金全數繳付卡數，或為了想多留現金在手而選擇每月只償還Min Pay，就會立即被「息魔」纏身。因為信用卡利息動輒高達30厘或以上，並且以複息計算，所還款項又會先用作繳付利息及財務費用，最後才用來償還本金，實在難以短期內繳清卡數，使用家陷入長期負債危機。

舉個例子，假設用家簽了1萬港元卡數，然後每月只償還Min Pay的250港元，年息35厘計算，即使之後他再無任何新簽帳，亦需要長達8年時間才能全數還清，總還款額更高達2.5萬港元，即是利息支出達1.5萬港元，是本金的1.5倍！

所以，以Min Pay形式還卡數，只會令自己債台高築。要解決這個問題，坊間有很多銀行和財務機構提供各種形式的清卡數貸款服務，息率比信用卡利息少得多，其中兩種常見的是結餘轉戶和循環貸款。

結餘轉戶：集中處理欠款

結餘轉戶即是把各項卡數或貸款集中處理，藉此減低利息支出及縮短還款期。當銀行和財務機構批出結餘轉戶服務，他們會直接以轉帳或發出本票形式，為借貸人清還所有欠債款項，而借貸人之後只需定期向銀行和財務機構償還定額款項即可，為不善理財的借貸人提供清晰且較低息率的貸款計劃。

循環貸款：靈活償還貸款

循環貸款讓借貸人以比信用卡為低的息率獲得一筆款項，用作全數清還卡數之用，然後每月再固定償還貸款，亦可按自己能力一次過償還，甚至有需要時再申請貸款。此方法的好處是借貸人可靈活償還，毋須訂立還款期和還款額，當有能力還清時，即可全數償還，減少利息支出，但如果借貸人理財不善，也會令自己長期欠債。

無論如何，以上方法的借貸成本也較只償還Min Pay的息率為低，以低息借貸繳清高息欠款，可紓緩借貸人的壓力。當然，最佳理財方法仍是好好控制簽卡消費，以及每月謹記準時全數還清卡數，就是最精明的信用卡用家。

（資料由客戶提供）

