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【港股市況】恒指黑期升115點　道指期貨跌65點（不斷更新）

股市 09:02 2021/01/11

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五續創新高，道指升56點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約331點，恒指料開報28209點。滙豐 （00005） ADR折合報43.23元，跌0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報596.66元，升23.66元或4.1%。

即市走勢：

【09︰02】人行開展50億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠150億元人民幣。

【08︰53】恒指黑期升115點，報28005點；道指期貨跌65點，報30928點。

【08︰45】吉利澄清與百度合作消息：並非主動訂約方　不排除和百度合作可能性

【08︰15】盈富基金  （02800）  表示，受行政命令的影響，盈富基金自1月11日或對受制裁實體而言屬生效的較後日期起，不再對受制裁實體進行任何新的投資。

【美國制裁】盈富基金：不再對受制裁實體進行新的投資

【07︰45】BILIBILI傳3月初招股　在港上市加碼籌最多234億

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.23元，跌0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報596.66元，升23.66元或4.1%。

【07︰30】美股上周五續創新高。市場憧憬候任總統拜登就職後將推出更多刺激措施，道指收報31097點，升56點；標指收報3824點，升20點；納指報13201點，升134點或1%。

港股ADR收報28209點，升331點或近1.2%。夜期收市升45點，收報27846點，低水32點。

道指升56點港股ADR升331點　紐約期金跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 盈富基金（02800） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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