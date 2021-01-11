【港股市況】恒指黑期升115點　道指期貨跌65點（不斷更新）

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吉利澄清與百度合作消息：並非主動訂約方 不排除和百度合作可能性
美股上周五續創新高，道指升56點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約331點，恒指料開報28209點。滙豐 （00005） ADR折合報43.23元，跌0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報596.66元，升23.66元或4.1%。
即市走勢：
【09︰02】人行開展50億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠150億元人民幣。
【08︰53】恒指黑期升115點，報28005點；道指期貨跌65點，報30928點。
【08︰45】吉利澄清與百度合作消息：並非主動訂約方 不排除和百度合作可能性
【08︰15】盈富基金 （02800） 表示，受行政命令的影響，盈富基金自1月11日或對受制裁實體而言屬生效的較後日期起，不再對受制裁實體進行任何新的投資。
【07︰45】BILIBILI傳3月初招股 在港上市加碼籌最多234億
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.23元，跌0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報596.66元，升23.66元或4.1%。
【07︰30】美股上周五續創新高。市場憧憬候任總統拜登就職後將推出更多刺激措施，道指收報31097點，升56點；標指收報3824點，升20點；納指報13201點，升134點或1%。
港股ADR收報28209點，升331點或近1.2%。夜期收市升45點，收報27846點，低水32點。
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責任編輯︰梁浩碩