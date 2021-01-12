【恒指夜期】中移動ADR聯通ADR首日停交易　恒指夜期收市跌150點（不斷更新）

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【英國疫情】約翰遜稱抗疫規定如不獲落實 將再加大封鎖力度
美國對中資股禁令生效，外資沽貨之際，北水續大舉湧港，中移動 （00941） 升逾5%，騰訊 （00700） 升逾3%。港股早段曾升最多298點，突破28000關，惟大市午後升勢不保，曾倒跌，恒生指數最終收報27908點，升30點。恒指夜期偏軟。
港股夜期跟外圍下跌，尾市跌幅收窄，收報27835點，跌150點。中移動ADR、聯通ADR及中電信ADR為首日停止交易。
美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】
焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞：
【摩笛轉向】大摩：美國制裁、政策收緊、互聯網監管持續三大困擾 下調恒指年底目標至28000
【2021展望】劉央：互聯網顛覆了一切 恒指30000點指日可待
【2021樓市】瑞銀：本港一手樓供應倍增但需求積壓 今年樓價料保持平穩
即市走勢：
【03︰00】夜期收報27835點，跌150點，低水73點。
【23︰52】恒指夜期跌148點，報27837點，低水71點。
【23︰36】恒指夜期跌121點，低水44點。
【22︰30】美股開市，道指跌257點，納指跌150點，標指跌34點。恒指夜期跌160點，報27825點。
【22︰14】盈富基金披露不投資受制裁實體 BCT銀聯及中銀恒指MPF憂措施礙回報
【22︰11】夜期跌150點，低水73點。
【20︰03】【盈富基金2800】盈富基金陷追蹤誤差危機 有得換管理人？
【20︰02】恒指夜期跌46點。
【19︰01】恒指夜期跌30點，高47點。
【17︰38】內地研要求騰訊、京東、螞蟻集團等科企 共享消費者信貸數據
【17︰36】恒指夜期跌22點，報27963點，高水55點。
【16︰10】恒指收報27908點，升30點。中移動 （00941） 升逾5%；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市跌逾1%及2%。
【16︰00】恒指U盤前升23點，報27902點。
【15︰52】騰訊 （00700） 、中移動 （00941） 成交額分別逾200億元。
【15︰28】中移動 （00941） 尾市仍升逾7%；聯通 （00762） 升逾6%；中電信 （00728） 升逾3%。
【15︰24】港股跌近20點，報27861點。
【15︰00】上證跌近1.1%；深證跌1.3%；創業板指跌1.8%。
【14︰54】比特幣跌穿33000美元水平，火幣科技 （01611） 跌一成五，低見9.5元；雄岸科技 （01647） 跌逾18%，柏能集團 （01263） 跌逾4%。
【Bitcoin】比特幣、以太坊日內插水 比特幣跌穿33000美元
【14︰44】海底撈 （06862） 跌幅擴大至逾7%，低見62.8元。
【14︰33】港股回穩升約30點，報27910點。
【14︰17】阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；美團 （03690） 跌近4%；小米 （01810） 跌0.6%；騰訊 （00700） 則逆市升近3%。
【14︰16】吉利 （00175） 跌幅擴大至逾4%，低見31.5元。
【14︰12】恒指最新轉跌近45點，報27832點。
【14︰03】港股午幅進一步收窄至不足30點，報27907點。
【13︰47】大市午後升幅收窄至百點，再次回落於28000點水平以下，報27980點，升102點。
【13︰39】內房股造好，中海外 （00688） 升逾6%；潤地 （01109） 升逾4%；恒大 （03333） 升半成；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾2%。
【13︰26】恒指最新升至28100點水平，報28105點，升227點。
【13︰02】港股午後初段升約185點，報28064點。
【12︰40】【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【12︰35】丘鈦科技 （01478） 公告，2020年12月攝像頭模組銷售數量合計3720.5萬件，按月增長6.4%，按年則倒退1.3%。
丘鈦科技12月攝像頭模組銷售按年下滑1.3% 指紋識別模組則按年增6.3%
【12︰30】京東集團 （09618） 宣布，將雲與AI業務與京東數科整合後，正式成立京東科技子集團（簡稱：京東科技）。
【京東股價】京東成立京東科技子集團 將雲、AI業務與京東數科整合
【12︰02】恒生指數半日升244點，報28122點。中移動 （09988） 升逾8%；騰訊 （00700） 升4%；比亞迪 （01211） 破頂升逾8%。
【11︰51】港股中午收市前升近200點，報28074點。
【11︰46】比特幣曾跌至33500美元水平，火幣科技 （01611） 跌一成，雄岸科技 （01647） 跌近15%，柏能集團 （01263） 跌逾1%。
【11︰36】港股升逾200點，恒生指數升216點，報28094點。
【11︰32】開拓醫藥抗癌藥可抑制新冠男患者轉重症 股價曾升兩成
【11︰30】大和：北汽難受惠於蘋果現代潛在合作 下調評價兼目標價
【11︰30】內地股市半日偏軟，上證跌0.2%；深證跌0.4%；創業板指跌1%。
【11︰16】中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升幅擴至8%，中電信升半成。
【11︰09】比亞迪 （01211） 升幅擴大至一成，破頂高見264.4元。
【汽車股】大行連環唱好比亞迪再飈一成破頂 長汽升逾6%穿30元
【11︰06】恒生指數最新升近200點，報28067點。
【10︰44】市傳海底撈 （06862） 股東折讓最多8.8%配售7500萬股，海底撈跌逾4%，低見63元。
【10︰32】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾8%，破頂高見260.8元。贛鋒鋰業 （01772） 升逾11%，破頂高見118.9元。
【10︰26】大市最新於28000點水平爭持，大市升121點，報27999點。
【10︰18】中移動 （00941） 升6%，高見44.25元；聯通 （00762） 升4%；中電信 （00728） 升3%。
【10︰09】滙豐 （00005） 逆市跌逾1%；渣打 （02888） 跌近2%；恒生 （00011） 跌近0.9%。
【10︰08】吉利 （00175） 跌幅擴大至逾2%，低見32.4元。
【10︰07】港股升幅收窄至約50點。
【10︰04】騰訊 （00700） 升逾3%，報591.5元，一度升至600元水平，高見602元。
【10︰02】大市最新升約110點，回落至28000點水平以下。
【09︰56】ATMX中，美團 （03690） 率先倒跌逾2%，低見305.6元。
【09︰55】舜宇 （02382） 升逾7%，股價破頂高見204元；瑞聲 （02018） 升4%，股價高見47.75元。
【舜宇股價】舜宇曾升8%突破200元 手機鏡頭及車載鏡頭出貨量超標完成
【09︰52】海底撈 （06862） 跌逾3%，低見63元，成交近53億元。
【09︰48】中芯國際 （00981） 升幅擴至8%，高見27.45元。
【09︰47】港股初段升約165點，報28043點。
【09︰46】盈富基金 （02800） 升近0.4%，高見28.34元。
【09︰35】中芯國際 （00981） 升半成，高見26.5元。OTCQX市場營運商OTCMarketsGroup最新向中芯表示，接獲監管機構通知，改變了有關行政命令生效日期的立場，現在允許中芯的證券交易持續到2021年2月1日。
【美國制裁】中芯國際升逾半成 獲准於美國OTC市場復牌持續交易至2月1日
【09︰34】中移動 （00941） 升逾5%；聯通 （00762） 升逾3%；中電信 （00728） 升2%。
【09︰33】中國12月CPI按年升0.2%，較預期好；中國12月PPI按年跌0.4%，跌幅較預期0.7%小。
【09︰30】港交所 （00388） 升1.1%，報457元，成交4310萬元。
【美國制裁】三美資行終止484隻輪證買賣 港交所開市照升1.1%（第二版）
【09︰27】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升近0.8%；小米 （01810） 升逾2%。
【09︰20】恒生指數開報28003點，升125點。吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升逾3%再破頂；中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升2%。
【09︰14】即月期指開報27963點，升162點。
【09︰14】交銀國際押注新經濟股 料全年淨利潤增逾6成
【09︰02】人行開展50億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠150億元人民幣。
【08︰53】恒指黑期升115點，報28005點；道指期貨跌65點，報30928點。
【08︰45】吉利澄清與百度合作消息：並非主動訂約方 不排除和百度合作可能性
【08︰15】盈富基金 （02800） 表示，受行政命令的影響，盈富基金自1月11日或對受制裁實體而言屬生效的較後日期起，不再對受制裁實體進行任何新的投資。
【07︰45】BILIBILI傳3月初招股 在港上市加碼籌最多234億
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.23元，跌0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報596.66元，升23.66元或4.1%。
【07︰30】美股上周五續創新高。市場憧憬候任總統拜登就職後將推出更多刺激措施，道指收報31097點，升56點；標指收報3824點，升20點；納指報13201點，升134點或1%。
港股ADR收報28209點，升331點或近1.2%。夜期收市升45點，收報27846點，低水32點。
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責任編輯︰梁浩碩