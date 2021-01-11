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【吉利汽車】吉利澄清：百度與吉利母企合作生產智能車、不涉上市公司（第二版）

股市 10:52 2021/01/11

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吉利汽車澄清，與百度合作的為母企浙江吉利集團。

吉利汽車  （00175） 母企浙江吉利和百度（美：BIDU）正式公布，合作組建智能汽車公司。吉利上周五受惠消息破頂升兩成，吉利汽車今早及澄清公告，與百度訂立合約的是浙江吉利集團，上市公司「吉利汽車」並非該建議交易的訂約方，就該建議交易而言，上市公司並無與浙江吉利控股合作或向其提供融資。

吉利股價今早一度跌近3%，低見32.35元，其後反覆喘穩，最新報33.2元，微跌0.15%，成交額40億元。

吉利破頂升兩成、券商鬥牛看逾50元，詳情請看【下一頁】

圖看近期券商目標價

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百度今早正式宣布，組建智能汽車公司，吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。下一步雙方將基於吉利最新研發的純電動架構–浩瀚SEA智能進化體驗架構、百度Apollo的智能化技術，在智能汽車製造相關領域展開緊密合作，共同推出下一代智能汽車。

百度向內地傳媒指，新公司由百度發起主導，註冊資金暫時不便透露，吉利控股集團是目前除百度外的唯一資方，並指百度的汽車公司會獨立營運，後續公佈具體車型。

吉利汽車補充，倘該建議交易落實，在遵照港交所上市規則，且為考慮公司及其股東的整體利益，公司並不排除尋求與百度公司潛在合作機會的可能性。

百度夥吉利進軍智能車獲市場熱捧，吉利上周五股價破頂，最多升逾兩成，高見33.85元，吉利當日收報32.95元，成交176億元。百度升近16%，收報240.25美元。

（第二版：加入百度最新說法）

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責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 百度（美：BIDU） 吉利汽車（00175）
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