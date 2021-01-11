  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 10:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吉利汽車】吉利澄清：百度僅與吉利母企合作生產智能車　股價先跌逾2%後倒升

股市 09:52 2021/01/11

分享：

吉利汽車澄清，與百度合作的為母企浙江吉利集團。

吉利汽車  （00175） 母企浙江吉利和百度（美：BIDU）正式公布，合作組建智能汽車公司。吉利上周五受惠消息破頂升兩成，吉利汽車今早及澄清公告，與百度訂立合約的為浙江吉利集團，上市公司並非該建議交易的訂約方，就該建議交易而言，上市公司並無與浙江吉利控股合作或向其提供融資。

百度今早宣布，正式組建智能汽車公司，吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。下一步雙方將基於吉利最新研發的全球領先純電動架構–浩瀚SEA智能進化體驗架構，在智能汽車製造相關領域展開緊密合作，共同推出下一代智能汽車。

吉利股價今早一度跌2.6%，低見32.4元，現時倒升，最新報33.3元，成交額23億元。

吉利破頂升兩成、券商鬥牛看逾50元，詳情請看【下一頁】

圖看近期券商目標價

    點擊圖片放大
    +5
    +4

吉利汽車補充，倘該建議交易落實，在遵照港交所上市規則，且為考慮公司及其股東的整體利益，公司並不排除尋求與百度公司潛在合作機會的可能性。

百度夥吉利進軍智能車獲市場熱捧，吉利上周五股價破頂，最多升逾兩成，高見33.85元，吉利當日收報32.95元，成交176億元。百度升近16%，收報240.25美元。

相關文章：

【吉利股價】吉利股價破頂 創辦人李書福又坐什麼座駕？

【晶片荒】廣汽集團回應汽車晶片短缺：部分零部件供應收到預警信息

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美股 百度（美：BIDU） 吉利汽車（00175）

上一篇文章

【Tesla】路透：Tesla在華聘設計總監 需了解中國消費者口味

下一篇文章

【新股IPO】軟銀、騰訊有份投資的運動科技公司Keep傳最快今年上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國制裁】三美資行終止484隻輪證買賣　港交所開市照升1.1%（第二版）
【美國制裁】三美資行終止484隻輪證買賣　港交所開市照升1.1%（第二版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴陷內憂外患大行卻未算悲 一文看清阿里最新目標價
【阿里巴巴股價】阿里巴巴陷內憂外患大行卻未算悲 一文看清阿里最新目標價
【吉利股價】吉利股價破頂 創辦人李書福又坐什麼座駕？
【吉利股價】吉利股價破頂 創辦人李書福又坐什麼座駕？
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　吳奇隆稻草熊孖展237億　（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　吳奇隆稻草熊孖展237億　（不斷更新）
【小米之家】小米周日「千店同開」創新紀錄 盧偉冰：未來全國或開上萬家
【小米之家】小米周日「千店同開」創新紀錄 盧偉冰：未來全國或開上萬家
【外幣定存】澳元定存息最高10厘 花旗料年底重上0.8
【外幣定存】澳元定存息最高10厘 花旗料年底重上0.8