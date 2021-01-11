▲ 【美國制裁】盈富基金：不再對受制裁實體進行新的投資

美國總統特朗普早前簽署的行政命令，禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業。盈富基金 （02800） 表示，受行政命令的影響，盈富基金自1月11日或對受制裁實體而言屬生效的較後日期起，不再對受制裁實體進行任何新的投資。

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盈富表示，盈富基金的目標是提供緊貼恒生指數表現的投資回報。如招股所披露，為達到投資目標，經理人會把盈富基金的全部或絕大部份資產投資於恒生指數成份股公司的股份，比重大致上與該等股份佔恒生指數的比重相同。倘盈富基金的投資組合與該指數的成份股及權重出現任何重大偏差，經理人將會於考慮交易成本及對市場造成的影響後在合適時機調整盈富基金的投資組合。跟從相同的恒生指數成份股未必始終有效率。此外，法律法規或會要求或限制經理人作出若干調整。

根據盈富基金的信託契據，倘若跟從恒生指數成份股及權重並不可行，經理人將在計及所有相關市場情況後，運用其專業技能、打理能力及判斷力繼續盡全力實現投資目標。

經理人將監控及力圖盡量降低追蹤誤差，然而，無法保證恒生指數的表現在任何時候都相同。投資者務請留意，預期上述影響會導致加大追蹤誤差，意味著盈富基金的回報有可能與恒生指數的回報迥然不同。

經理人將繼續評估該種情形的影響，並將密切監控任何後續進展。

盈富基金表示，受行政命令的影響，盈富基金將不再適合美國人士進行投資，投資者應考慮投資盈富基金對投資者而言是否適合。

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責任編輯︰梁浩碩