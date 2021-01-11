▲ 道指升56點港股ADR升331點 紐約期金跌逾4%

道指升56點

美股上周五續創新高。市場憧憬候任總統拜登就職後將推出更多刺激措施，道指收報31097點，升56點；標指收報3824點，升20點；納指報13201點，升134點或1%。

港股ADR升331點

港股ADR收報28209點，升331點或近1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報43.23元，跌0.17元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報596.66元，升23.66元或4.1%。夜期收市升45點，收報27846點，低水32點。

紐約期油升逾2%

油價五連升，油價續受惠沙特自動額外減產，紐約期油收報52.24美元，升1.41美元或2.8%；布蘭特期油收報55.99美元，升1.61美元或3%。

美滙指數上揚

美元上升，美滙指數重上90水平，最新報90.21。歐元兌美元1.2201；美元兌日圓報103.97。

美國十年期債息報1.12厘。

紐約期金跌逾4%

金價受累美債息及美元上升，紐約期金收報1835.4美元，跌78.2美元或4.1%。現貨金於1848美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩