【樓市現象】多項好消息湧現買家偷步入市 十大屋苑成交創8個月來新高 樓市小陽春提早到?

踏入一月，樓市氣氛持續向好，雖然近數天新冠肺炎新增確診個案稍有反彈，但疫苗即將應市，不少買家對後市信心仍加強，加上發展商紛紛部署推出新盤，帶旺二手成交，睇樓量和成交量均有上升。

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據中原地產的數據，十大屋苑於剛過去的周末（9日及10日）錄得24宗成交，較上周末20宗增加4宗或20%，成交量連升4周，更創36周新高，僅低於去年5月首個周末錄得的31宗成交量。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑周末維持逾20宗成交高位，且全線錄得交投，表現不俗，可見踏入1月份，大市氣氛明朗化，拜登上場令中美關係不再繃緊，利好經濟；疫苗希望更近一步，加上本港確診數字持續回落，抗疫露曙光，種種利好消息令買家紛紛於農曆新年前偷步入市，帶動二手交投向好，樓市小陽春格局形成。

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於剛過去的周末十大指標屋苑買賣之中，按地區劃分，新界區表現最好，共錄得11宗成交，當中以沙田第一城和嘉湖山莊表現最佳，分別錄得4宗及5宗成交；其次是錄得3宗成交的海怡半島及新都城

一般而言，農曆新年前成交量往往偏低，不少人愛趁聖誕新年假期外遊，故睇樓亦未必太積極。因此當農曆新年過後，積壓的購買力釋放下，成交量都會上升，經常會出現樓市小陽春。現時的二手成交量上升勢頭，是否小陽春提早到來，且看看之後數周的樓市情況。

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記者：陳詠妍