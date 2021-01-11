【2021展望】劉央：互聯網顛覆了一切　恒指30000點指日可待　

▲ 劉央表示，任何跟虛擬經濟及互聯網相關的行業，今年應該「重倉」。

港股今年開局理想，西澤投資管理主席兼投資總監劉央接受本報專訪時表示，互聯網金融化會成為投資的主線條，所以虛擬經濟還會空前的發展，任何跟虛擬經濟及互聯網相關的行業，今年應該「重倉」。劉央指，中國最快從疫情中走出來，加上人民幣升值，未來海外要提高中國資產配置時，會同時配置人民幣及港元資產。

「我目前嚴重的看好港與A股，人民幣資產會受到重追，香港很多資產也會受到追捧，對海外投資者來說，香港是中國的一部分。」

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她指，八成人沒有趕上去年新經濟及新行業的列車，因為他們在疫情下生活於水深火熱之中，若今年再不能趕上，呼嘯的列車將會快速走過，屆時要追都追不了。

她稱，現時內地政策對股市重大利好，中央鼓勵老百姓參與股市，藏富於民，支持虛擬經濟發展，相信A股及H股將會蓬勃發展，而人民幣上升，也會增加對人民幣資產的需求，建議投資者同時配置人民幣資產及美元資產。

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記者：陳韻妍