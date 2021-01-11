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【開市9點半】中美大打金融戰　盈富基金今日公布禁令對策？

股市 07:00 2021/01/11

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（1）中美金融戰愈見緊張，美國政府的投資禁令涉及多隻藍籌港股股。高盛、摩通及大摩三大美資機構已因投資禁令，提前終止涉及恒指、國指等衍生品的交易。考慮到追蹤恒指表現的盈富基金 （02800） 同樣由美資公司道富管理，外界料道富將於周一（11日）開市前刊發公告，披露盈富基金如何應對美國的投資禁令。

 

即睇開市9點半重點：

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【盈富基金】美國投資禁令涉多隻藍籌股　盈富基金料周一公布應對措施

（2）因應美國總統特朗普早前簽署的行政命令，禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業，3家美資金融機構摩根大通、摩根士丹利及高盛先後公布，提早終止共484隻衍生產品的的買賣。

【美國制裁】特朗普禁投資軍方背景公司、三美資行終止484隻衍生產品買賣　港交所：正與發行商接觸（第二版）

（3）中芯國際  （00981） ，上周遭美國場外交易所（OTCQX）除牌。惟OTCQX市場營運商OTCMarketsGroup最新表示，接獲監管機構通知，現允許中芯的證券交易持續到2021年2月1日。

【美國制裁】中芯國際︰獲准於美國OTC市場復牌　持續交易至2月1日

（4）中美金融角力雖升溫，對沖基金橋水（Bridgewater）創始人達里奧（Ray Dalio）卻再次唱好中國，預期中國未來將成為世界金融中心，作為紐約和倫敦的對手。

【鱷王觀點】橋水達里奧︰中國成為世界金融中心「只是時間問題」

（5）早前Tesla（美：TSLA）傳在內地生產新車型，定位低於Model 3，價格將在16萬元左右，可是Tesla最新回應內地媒體表示，消息不實。

【Tesla股價】Tesla傳再添國產新車型、定位低於Model 3 Tesla否認（第二版）

（6）Tesla主要合作夥伴、電動車電池生產商寧德時代（深：300750）發公告，指旗下公司湖南邦普發生安全事故，造成1人死亡。寧德時代稱，本次湖南邦普安全事故對公​​司的生產經營無重大影響。

【Tesla】Tesla電池供應商廠房爆炸　寧德時代：對生產經營無重大影響

（7）蔚來（美：NIO）發布旗下首款轎車ET 7具備全新的自動駕駛能力，售價37.8萬元人民幣起。蔚來創始人兼CEO李斌接受內地媒體訪問時稱，蔚來ET 7的競爭對手是寶馬、奔馳和奧迪。

【電動車】蔚來發布新車ET 7　李斌：與寶馬奔馳奧迪競爭、特斯拉Model S不是對手

（8）最新報道指蘋果（美 ： AAPL）正與現代汽車洽談合作，希望共同研發無人駕駛電動車。

【Apple Car】蘋果據報與現代汽車洽談合作研發自駕電動車　3月前簽署生產合作協議（第二版）

（9）積金局主席黃友嘉發網誌指，疫情期間積金局無間斷為打工仔追討拖欠的強積金供款，並在「保就業計劃」上提供意見及技術支援。黃友嘉又預告，今年會有更多退休投資產品面世。

【MPF】黃友嘉：疫下無間斷助追討強積金供款 料年內更多退休投資產品面世

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

欄名 : 開市9點半

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