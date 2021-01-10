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【盈富基金】美國投資禁令涉多隻藍籌股　盈富基金料周一公布應對措施

股市 22:58 2021/01/10

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美國投資禁令下，盈富基金運作料亦會受到影響。

美國總統特朗普的早前以行政命令，禁止美國投資者投資多家中港企業，涉及多隻藍籌股。外界關注由美資行道富管理的盈富基金 （02800） 會否同樣受到影響。盈富基金料最快將於周一（10日）開市前刊發公告，披露如何應對美國的投資禁令。

高盛、摩通及大摩三大美資機構已因為投資禁令，提前終止涉及恒指、國指等衍生品的交易。而盈富基金作為追蹤恒指的交易所交易基金（ETF），其經理人為美資的道富環球投資管理亞洲，信託人則為美國道富銀行，故很可能會受投資禁令影響。

道富回應本報查詢時稱，將適時公布有關安排。

中芯獲准於美國OTC市場暫時復牌至2月1日，詳看【下一頁】

同為美資機構的貝萊德（BlackRock）早前已宣布，旗下iShares 安碩核心滬深300ETF （02846） 及iShares安碩核心恒生指數ETF （03115） ，從周一（1月11日）起，將不會對任何受制裁實體進行新的投資。盈富基金亦有可能跟隨此做法。

根據美國總統特朗普的禁令，美國投資者不可投資於與中國軍方有關的公司，而黑名單上的公司包括恒指成分股中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中海油 （00883）

相關文章︰【美國制裁】特朗普禁投資軍方背景公司、三美資行終止484隻衍生產品買賣　港交所：正與發行商接觸（第二版）

【美國制裁】MSCI富時羅素剔除日558億元對決電訊股　北水狂買117億中移動、U盤跌幅大收窄（第四版）

編輯︰侯景成

香港股票 基金 ETF 恒生指數 藍籌股 盈富基金（02800） 中國 美國

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