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[東京奧運] 八成受訪日本民眾認為 奧運應停辦或再次延期

環球政經 22:54 2021/01/10

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雖然日本政府和奥委仍有信心舉辦奧運，惟當地疫情再度嚴峻，日本共同社進行的最新民意調查顯示，逾八成受訪民眾認為奧運應停辦或再次延期。

[零售寒冬]Zara母公司計劃關閉 旗下三品牌內地所有分店 詳情請看[下一頁]

[小米1810] 小米旗下千間門店同日開業 刷新行業紀錄  詳情請看[下一頁]

民調測試日本民眾對今年夏天舉行的東京奧運會和殘奧會的收向，當中35.3%的受訪者認為“應中止”，認為“應再次延期”的44.8%，意味逾八成受訪者贊同改變奧運日期。

其他民調結果也顯示，高達68%受訪者對日本政府措施不給予好評。疫情績重創新任首相菅義偉民望，其最新內閣支持率為41.3%，較上月調查急挫12個百分點。

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撰文 : 李尚毅

日本

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