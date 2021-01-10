[東京奧運] 八成受訪日本民眾認為 奧運應停辦或再次延期

雖然日本政府和奥委仍有信心舉辦奧運，惟當地疫情再度嚴峻，日本共同社進行的最新民意調查顯示，逾八成受訪民眾認為奧運應停辦或再次延期。

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民調測試日本民眾對今年夏天舉行的東京奧運會和殘奧會的收向，當中35.3%的受訪者認為“應中止”，認為“應再次延期”的44.8%，意味逾八成受訪者贊同改變奧運日期。

其他民調結果也顯示，高達68%受訪者對日本政府措施不給予好評。疫情績重創新任首相菅義偉民望，其最新內閣支持率為41.3%，較上月調查急挫12個百分點。

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