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【逆市開店】茶飲店本月接二連三開幕　天仁茗茶賞茶都有份

商業 08:30 2021/01/11

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不少茶飲店今年相繼宣布開新店，並帶來開幕優惠。（天仁茗茶及賞茶facebook圖片）

疫情打擊餐飲業，不過踏入2021年，不少茶飲店相繼宣布開新店，並帶來開幕優惠，包括香港天仁茗茶、賞茶、木衛二香港鑄茶所、NUTTEA堅果奶茶。

【逆市擴充】HKTVmall本月連開7間O2O分店　限時7日全場95折

【疫市營商】商場抗疫要有計　D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)

1. 香港天仁茗茶
香港天仁茗茶牛頭角綠景店於1月9日開幕，即日起至1月13日帶來開幕優惠價，913黑糖珍鮮奶茶25元、特選凍頂烏龍茶218元。

2. 賞茶
賞茶馬鞍山新港城中心分店於1月6日開業，即日至1月12日，賞茶舉行限定開幕優惠，以正價購買任何飲品1杯，即可以優惠價購買當日指定飲品1杯，如1月10日的優惠是第2杯指定飲品只售3元，可選檸檬賞紅茶或小時候波霸奶茶。

3. 木衛二香港鑄茶所
木衛二香港鑄茶所九龍灣Eastmark店於1月8日開店試業，新店的午市、晚市更有燉湯蒸飯套餐，同區外送服務免運費，買5送1外送優惠同樣適用。

4. NUTTEA堅果奶茶
NUTTEA堅果奶茶於facebook宣布，2021年1月份港島區再開新店，但暫時未公布詳細地址。

【疫市開店】皇玥疫市擴充不裁員、不減薪　分店增至12間

責任編輯：朱悅瀅

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