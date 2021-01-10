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【晶片荒】豐田福特快意佳士拿等大型車廠紛紛減產　因車用晶片短缺

股市 21:16 2021/01/10

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全球半導體供應短缺，拖累車廠減產。

半導體供應產出現短缺，美國福特汽車（美︰FORD）、歐洲快意佳士拿、日本豐田汽車（日︰7203）和日產汽車均表示，由於半導體短缺，他們將在本月減少汽車產量，成為最新受到晶片產能不足衝擊的受害者。主要因為全球汽車需求急速反彈，車用晶片供應追不上需求。

值得注意的是，本田汽車公司此前已表示，其在日本的產量會受到半導體短缺的影響。瑞信（Credit Suisse）分析師丹Daniel Levy在一份研究報告中表示，晶片供應問題可能會限制該行業的近期汽車生產，但業內人士表示，他們正在優先考慮生產高利潤的汽車。

中芯獲准予美國OTC市場暫時復牌，見【下一頁】

恩智浦半導體（NXP Semiconductor）等主要的汽車晶片供應商表示，汽車生產的反彈比大流行時的預期要快，這使得他們難以追趕產能。

同時，由於5G手機的換代及疫情下「宅經濟」令電腦需求上升，晶片製造商的供應亦非常緊張。美國監管機構此前將中芯國際 （00981） 列入黑名單，已導致全球各地的晶片公司爭相尋找新的代工合作夥伴。

不過，通用汽車（美︰GE）和BMW上周五表示，他們尚未受到芯片短缺的影響，但正在留意局勢。

相關文章︰【晶片荒】廣汽集團回應汽車晶片短缺：部分零部件供應收到預警信息

【晶片荒】全球半導體供應短缺　本田汽車每月減產4000部

編輯︰侯景成

疫情 汽車 中芯國際（00981） 日本

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