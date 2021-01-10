【美國制裁】特朗普禁投資軍方背景公司、三美資行終止484隻衍生產品買賣　港交所：正與發行商接觸（第二版）

▲ 美國總統特朗普禁投資軍方背景公司，摩通、大摩及高盛三美資行提早終止484隻衍生產品買賣。

因應美國總統特朗普早前簽署的行政命令，禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業，3家美資金融機構摩根大通、摩根士丹利及高盛先後公布，提早終止共484隻衍生產品的的買賣。港交所 （00388） 表示，知悉有個別發行商因美國實施制裁措施而將部分結構性產品取消上市，相信有關行動不會對香港這全球最大結構性產品市場帶來重大不利影響。

港交所指，正與有關發行商保持接觸，以確保產品取消上市的程序有序進行，同時為有關發行商進行的回購程序提供協助，並會繼續留意事態發展。港交所會繼續留意並評估市場發展，會適時通知市場及客戶。

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證監會表示，知悉港交所正與發行商處理就終止買賣衍生產品的影響，確保投資者利益得到保障，證監會亦與發行商緊密溝通，強調發行商採取的任何行動都是必要、公司及符合投資者最大利益及市場完整性，並應該要適當地作出通知。

證監會繼續監察及評估美國制裁的事態發展及影響，並與港交所及發行商保持緊密聯繫，確保市場交易有序。

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摩根大通、摩根士丹利及高盛，自周二（12日）起，僅會就單方面買入報價提供有限流通量，相關結構性衍生產品的最後交易日為1月22日，1月25日起暫停買賣。

其中，摩通將暫停41隻與恒指相關的窩輪、11隻與國指相關的窩輪、5隻與恒指相關的界內證、三大中資電訊商共13隻窩輪、144隻恒指牛證、11隻國指牛熊證。

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摩根士丹利將提早終止72隻跟恒指牛證、32隻恒指窩輪、以及11隻與中移動 （00941） 有關的窩輪。

高盛亦會暫停買賣6隻跟中移動有關及3隻跟聯通 （00762） 有關的窩輪、13隻與恒指相關的窩輪，以及122隻與恒指牛證。

（第二版加入證監會回應）

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編輯：陳韻妍