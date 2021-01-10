[零售寒冬]Zara母公司計劃關閉 旗下三品牌內地所有分店

服裝品牌Zara母公司Inditex業績受累疫情下，重組內地業務。外媒報道，Inditex將在今年年中前，關閉三大品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在內地的所有分店，但三品牌於官網、天貓旗艦店等進行的網上零售業務，則仍然保留。

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至於其他品牌包括Zara、Massimo Dutti、Oysho和家具品牌Zara Home，仍會在內地市場保留實體零售店。Inditex表示，仍然看好內地市場，將於定位年輕的品牌加強網上銷售，包括透過微信和直播進行。

Inditex雖一度於至7月止季度轉虧為盈，惟集團11收入按年19%，全年業績未許樂觀。集團早前已透露重整業務，包括關閉旗下全球1,000至1,200家零售店舖。

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