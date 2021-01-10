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【香港經濟】財政預算案2月公布 陳茂波：有市民建議加稅、徵新稅

宏觀解讀 20:20 2021/01/10

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財政司司長陳茂波指，內外環境仍有不明朗性，要保留實力以應對不時之需。（網誌圖片）

新一份財政預算案將於2月底公布。財政司司長陳茂波在網誌表示，不少市民最關注紓困措施，但過去一個月的諮詢所收集的意見頗分歧，有市民期望政府再派錢，另一方面亦有意見指政府應縮減「派糖」措施，甚至應開徵新稅項、擴闊稅基等增加收入來源。

他預告，香港正值經濟下行周期，新一份預算案仍會採取逆週期財政政策。

陳：疫情致今年錄破紀錄財赤 

陳茂波指，建議各有道理但同樣面對不少限制，特別是理解到市民在面對連續兩年的經濟萎縮生活壓力大，同時政府的經常性開支持續迅續增加，以2020/21年度的經常開支預算4,800多億元為例，較三年前增超過三分一，且相等於1997/98年回歸時的三倍。

他續指，疫情反覆更令今年錄得破紀錄的財赤，財政儲備在一年間減少近三成、降至8,000多億元，而至今疫情尚未完結，妨礙經濟復蘇。而且，今年前景仍充滿不確定性，在制定計劃時「必須綜合平衡考慮，並留有實力，以應對不時之需」。

陳茂波指，即使如此，新一份預算案仍會採取逆週期財政政策，透過維持甚至增加尤其是投資方面的公共開支，冀能緩和經濟下行對社會民生造成的衝擊，並為疫後重振經濟做好部署。

相關文章：

【香港經濟】蓬佩奧：考慮對香港駐美經貿辦施加限制

【香港經濟】陳茂波料港下半年復蘇動力較強　全年經濟有望恢復正增長

 

編輯：趙穎妍

財政政策 經濟 財政預算案 陳茂波 財政司 紓困措施 香港

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