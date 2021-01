【國會暴亂】Parler起訴亞馬遜出於政治動機終止服務　已遭蘋果Google下架 （第三版）

▲ Parler被多家科網巨頭封殺。

蘋果(美︰AAPL)、Google(美︰GOOG)及亞馬遜(美︰AMZN)先後宣布封殺被指是極右的社交平台Parler。Parler周一決定起訴亞馬遜,指亞馬遜出於政治及反競爭原因,終止對公司的網絡託管服務,對公司造成致命打擊。

起訴書指,Amazon Web Services (AWS)禁止Parler使用AWS伺服器,這決定顯然是出於政治動機及為了減少市場競爭,讓Twitter(美:TWTR) 受惠。起訴書還指控亞馬遜違反了雙方合同。

Parler在起訴書中還指責亞馬遜採用雙重標準,並指出Twitter最近與亞馬遜簽署了一項多年的網絡託管協議。

Google、蘋果已下架Parler

Google早前表示,已經將社交平台Parler從程式商店下架,形容這個程式容許存在不尋常內容,可能引致美國持續出現暴力。蘋果、亞馬遜亦認為Parler「煽動暴力」,前者已將其從App Store下架,而亞馬遜亦宣布,將暫時禁止Parler使用亞馬遜旗下的AWS伺服器。

香港時間周一下午,有網民發現Parler網站「死機」,Parler行政總裁John Matze表示,有關情況並非網站純粹出現技術故障問題。他指,網頁伺服器(Web Server)拒絕向Parler提供服務("Most people with enough servers to host us have shut their doors to us"),他預計Parler網站將會持續「死機」一段時間。

▲ 香港時間周一下午,有網民發現Parler網站「死機」,暫時未知原因。

▲ John Matze預計,Parler網站將會持續「死機」一段時間。

外媒報道稱,Parler上的帖文經常出現極右、反猶太主義和陰謀論的內容。Parler的使用者當中,有不少為總統特朗普的支持者。

美國國會大樓上周爆發流血衝突,總統特朗普被指煽動支持者攻擊國會,遭多個社交媒體平台封殺。

