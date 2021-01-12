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【國會暴亂】Parler起訴亞馬遜出於政治動機終止服務　已遭蘋果Google下架 （第三版）

股市 11:46 2021/01/12

分享：

Parler被多家科網巨頭封殺。

蘋果（美︰AAPL）、Google（美︰GOOG）及亞馬遜（美︰AMZN）先後宣布封殺被指是極右的社交平台Parler。Parler周一決定起訴亞馬遜，指亞馬遜出於政治及反競爭原因，終止對公司的網絡託管服務，對公司造成致命打擊。

起訴書指，Amazon Web Services （AWS）禁止Parler使用AWS伺服器，這決定顯然是出於政治動機及為了減少市場競爭，讓Twitter（美：TWTR） 受惠。起訴書還指控亞馬遜違反了雙方合同。

Parler在起訴書中還指責亞馬遜採用雙重標準，並指出Twitter最近與亞馬遜簽署了一項多年的網絡託管協議。

Google下架Parler【下一頁】

Google、蘋果已下架Parler

Google早前表示，已經將社交平台Parler從程式商店下架，形容這個程式容許存在不尋常內容，可能引致美國持續出現暴力。蘋果、亞馬遜亦認為Parler「煽動暴力」，前者已將其從App Store下架，而亞馬遜亦宣布，將暫時禁止Parler使用亞馬遜旗下的AWS伺服器。

香港時間周一下午，有網民發現Parler網站「死機」，Parler行政總裁John Matze表示，有關情況並非網站純粹出現技術故障問題。他指，網頁伺服器（Web Server）拒絕向Parler提供服務（"Most people with enough servers to host us have shut their doors to us"），他預計Parler網站將會持續「死機」一段時間。

香港時間周一下午，有網民發現Parler網站「死機」，暫時未知原因。

 

John Matze預計，Parler網站將會持續「死機」一段時間。

外媒報道稱，Parler上的帖文經常出現極右、反猶太主義和陰謀論的內容。Parler的使用者當中，有不少為總統特朗普的支持者。

美國國會大樓上周爆發流血衝突，總統特朗普被指煽動支持者攻擊國會，遭多個社交媒體平台封殺。

（第二版﹕新增Parler網站死機；第三版加入起訴內容）

相關文章︰【美股焦點】Tesla市值超越Facebook　成為第五大市值美股

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編輯︰侯景成

社交平台 特朗普 媒體 Google AWS App Store 美國國會
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