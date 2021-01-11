  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國會暴亂】遭蘋果Google亞馬遜封殺後 右翼社交媒體Parler網站今午突然「死機」 （第二版）

股市 16:43 2021/01/11

分享：

Parler被多家科網巨頭封殺。

美國國會大樓上遭爆發流血衝突，總統特朗普被指煽動支持者攻擊國會，遭社交媒體平台封殺。另方面，蘋果（美︰AAPL）、Google（美︰GOOG）及亞馬遜（美︰AMZN）亦先後宣布封被指極右的社交平台Parler。

Google早前表示，已經將社交平台Parler從程式商店下架，形容這個程式容許存在不尋常內容，可能引致美國持續出現暴力。蘋果、亞馬遜亦認為Parler「煽動暴力」，前者已將其從App Store下架，而亞馬遜亦宣布，將暫時禁止Parler使用亞馬遜旗下的AWS伺服器。

香港時間周一下午，有網民發現Parler網站「死機」，Parler行政總裁John Matze表示，有關情況並非網站純粹出現技術故障問題。他指，網頁伺服器（Web Server）拒絕向Parler提供服務（"Most people with enough servers to host us have shut their doors to us"），他預計Parler網站將會持續「死機」一段時間。

香港時間周一下午，有網民發現Parler網站「死機」，暫時未知原因。

 

John Matze預計，Parler網站將會持續「死機」一段時間。

外媒報道稱，Parler上的帖文經常出現極右、反猶太主義和陰謀論的內容。Parler的使用者當中，有不少為總統特朗普的支持者。

（第二版﹕新增Parler網站死機）

相關文章︰【國會暴亂】Google下架社交媒體Parler 蘋果下24小時通牒否則下架

【美股焦點】Tesla市值超越Facebook　成為第五大市值美股

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

https://bit.ly/2LiXWoc

編輯︰侯景成

社交平台 特朗普 媒體 Google AWS App Store 美國國會

上一篇文章

【MPF】可扣稅自願供款爆搶客戰 3大MPF受託人鬥谷着數

下一篇文章

【國會暴亂】高盛擬停向圖推翻美國大選結果人士的政治捐獻　摩通花旗全面暫停捐款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【盈富基金】美國投資禁令涉多隻藍籌股　盈富基金料周一公布應對措施
【盈富基金】美國投資禁令涉多隻藍籌股　盈富基金料周一公布應對措施
【吉利股價】吉利股價破頂 創辦人李書福又坐什麼座駕？
【吉利股價】吉利股價破頂 創辦人李書福又坐什麼座駕？
【美國制裁】盈富基金：再不新投資受制裁實體　基金不適合美國人士投資
【美國制裁】盈富基金：再不新投資受制裁實體　基金不適合美國人士投資
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【美國制裁】中芯國際升逾半成　獲准於美國OTC市場復牌持續交易至2月1日
【美國制裁】中芯國際升逾半成　獲准於美國OTC市場復牌持續交易至2月1日
【美國制裁】三美資行終止484隻輪證買賣　港交所開市照升1.1%（第二版）
【美國制裁】三美資行終止484隻輪證買賣　港交所開市照升1.1%（第二版）