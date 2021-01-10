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【國會暴亂】參議員促社交媒體電訊商 保留示威者數據追查

環球社會熱點 20:07 2021/01/10

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美國上周發生國會暴亂，美國聯邦調查局（FBI）呼籲公眾協助辨認曾參與國會暴亂的示威者。Twitter等社交平台上更充斥網民「起底」的帖文，美國警方也拘捕多名涉及國會暴亂的示威者。有參議員去信多間電訊商及社交媒體平台，要求他們保留涉及國會暴亂人士的數據，以協助警方追查示威者身份。

國會暴亂後Twitter封殺特朗普 右翼平台GAB每小時增過萬用戶 【下一頁】

下屆美國參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）主席、美國參議員沃納（Mark Warner）上周六（9日）表示，FBI與美國警方正在追查示威者於國會暴亂期間的行徑。沃納稱他已去信11間電訊商及社交媒體企業，要求這些企業保留與國會暴亂相關的數據。沃納去信的公司包括蘋果（Apple）、Facebook、Gab、Google、Parler、Signal、Telegram 和 Twitter。

沃納在信中強調，示威者當日如何花時間記錄他們於國會的行動，並上載到社交平台，都是對美國民主進程的蔑視。他指出保留涉及示威者的訊息，將能協助警方將涉案人士繩之於法。

多位特朗普忠粉被捕 包括搶佩洛西講台示威者 【下一頁】

被捕示威者約翰遜

現時多名涉及國會事件被捕人士的照片或短片，都曾在互聯網上流傳。其中一名被拘捕的示威者約翰遜（Adam Johnson），當日一手搬走佩洛西（Nancy Pelosi）於國會的講台，一邊臉帶笑容向鏡頭揮手照片，在互聯網上廣為人知。據悉，他曾在Facebook直播自己闖入國會大樓的過程，但該片段已被刪除。

責任編輯：李俊儀

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