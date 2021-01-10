【A股改革】滬深交易所傳全面改行註冊制　今年兩會後推行

▲ 內地加快A股改革，傳將全面推行註冊制。

繼上交所科創板及深交所創業板採用註冊制後，中國資本市場將加快推動全面註冊制。據內地傳媒引述消息人士稱︰「全市場推行註冊制的條件逐步具備，2021年全國兩會後全面推行註冊製或可期。」換言之，A股改革進程將持續加快，未來企業在A股上市速度亦有望加快。

報道稱，註冊制在制度設計層面，可歸納為「三取消」及「三強化」。即取消對發行價格、節奏、規模的行政管制；取消發審委，建立由交易所審核發行上市，向證監會註冊生效的發行上市審核制；取消分板塊設置的發行條件，實行差異化的上市條件，增強市場包容性和覆蓋面。

吉利汽車計劃推進回A上市，見【下一頁】

與此同時，強化以信息披露為中心的審核理念；強化發行人的誠信責任和中介機構的把關責任；強化事後監管，切實保護投資者的合法權益。

內媒分析認為，註冊制增量改革將促進存量改革，即科創板註冊制改革將促進主板、中小板等A股市場全面改革；同時，運用金融手段及力量，支持實體經濟發展，為風險投資基金等開闢更好的退出渠道；資本市場將更好地支持創新體系，促進結構性改革。

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編輯︰侯景成