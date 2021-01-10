[小米1810] 小米旗下千間門店同日開業 刷新行業紀錄

揚言會透過拓展綫下分銷渠道的智能手機商小米(01810)，旗下全國1003家小米之家日前同時開業，新店覆蓋全國30個省和270個縣市，公司同時也創造了單日門店新增超過一千間的新紀錄。

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小米集團副總裁盧偉冰早在去年底的新產品發佈會上曾表示，在未來一年，讓每個縣城和米粉身邊，都有小米之家。而在上月，小米已於成都萬象城商場開設第1000間小米之家。

大摩日前引述小米管理層，對今年旗下三大業務，包括智能手機，物聯網和互聯網服務可繼續提高市佔率。智能手機亦期望透過進取定價，維持高單位數毛利率。

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