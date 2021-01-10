【MPF】黃友嘉：疫下無間斷助追討強積金供款 料年內更多退休投資產品面世

▲ 積金局主席黃友嘉預期，今年會有更多退休投資產品面世。（資料圖片）

新冠疫情肆虐近一年，至今仍然反覆。積金局主席黃友嘉發網誌指，疫情期間積金局亦致力保障計劃成員權益，包括無間斷為打工仔追討拖欠的強積金供款，並在「保就業計劃」上提供意見及技術支援。黃友嘉又預告，今年會有更多退休投資產品面世。

黃友嘉形容，2020年是不尋常且充滿挑戰的一年，疫情爆發令環球經濟活動近乎癱瘓，加上中美關係緊張，且適逢美國大選年，而強積金制度就在這個情況下進入20周年。

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疫情促數碼化 「積金易」平台今年進入重要構建階段

他續指，積金局去年持續提高強積金投資選擇，相繼擴大強積金可投資在房地產信託投資基金（REITs）的比例及市場數目，以及將上海及深圳等證券交易所納入核准證券交易所名單，有助分散投資風險，亦可捕捉不同地區的投資機遇。

同時，當局在去年4月向強積金受託人發出開發退休投資產品的指引，鼓勵業界在強積金的框架內研發一些可幫助打工仔在強積金供款及提取兩個階段的投資新方案。首個產品去年9月推出市場，他預計來年會有更多退休投資方案面世，以配合計劃成員的需求。

此外，疫情促進數碼化，黃友嘉指「積金易」平台亦將在新一年進入重要構建階段，他預期當平台在2022年建成並開始分階段啟用時，市民對數碼的接受度已達相當水平，有助帶動強積金制革新及轉型，令400多萬名計劃成員及其他使用者都能夠受惠於金融科技的創新和普及。

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編輯：趙穎妍