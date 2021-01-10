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【消費優惠】寒冷天氣持續　一文看清保暖衣物優惠

商業 19:30 2021/01/10

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不少零售商看準寒冷的商機，推出保暖衣物優惠。(Columbia及Giordano facebook圖片)

寒冷天氣警告現正生效，雖然下周四（14日）起回暖，但1月18日氣溫將再次轉冷，最低只有12度。不少零售商看準寒冷的商機，推出保暖衣物優惠。

【消費優惠】寒冷天氣又到　一文看清宅在家火鍋優惠（附優惠一覽）

【Uniqlo】Uniqlo推春夏季新裝　1月22日正式登場

1. Columbia Sportswear
門市獨家5折新年福袋，可自選3件產品，包括防水保暖羽絨外套1500元起、3合1防水外套800元起、可互換抓絨外套250元起、保溫速乾運動衣138元。

2. Giordano
網店和各分店均推出G-Warmer Plus加強版極‧暖衣，即日起至1月12日，網店更有獨家優惠，G-Warmer保暖衣138元2件、188元3件。

3. Uniqlo
HEATTECH毛毯單人由原價399元減至299元；雙人則由499元減至399元。即日至1月21日，單次購物淨額滿600元，即可獲贈AIRism口罩乙包（3片裝）。

4. bossini
多款時尚保暖外套7折，包括男女裝Teflon防水保暖多功能百搭長身外套419元、女裝搖粒絨外套209元、男裝迷彩有帽長身外套349元等。

5. AEON Stores
即日起至1月20日，AEON STYLE黃埔店多個品牌推出保暖內衣低至2折優惠，包括雞仔嘜精選男、女、童裝內衣任選3件7折；日本Gunze女士冬季精選產品低至8折，有睡衣、內衣褲、厚襪褲、羊毛襪褲等。

6. MegaBox
商場內多間商戶推出禦寒衣物優惠低至39.9元起，包括PROTREK的美國Black Diamond男女裝保暖外套會員價999元，非會員價1,399元；AEON的TOPVALU PEACE FIT男女裝保暖內衣39.9元等。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：朱悅瀅

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