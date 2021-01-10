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【數碼轉型】建造業BIM趨普及省時慳成本　助項目夥伴同步資訊

科技 19:19 2021/01/10

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發展加快 獲大項目採用 建築業：5年內BIM將不可或缺

建築信息模擬（Building Information Modelling，BIM）技術在香港建築業界推廣多時，業界人士分享，BIM等數碼應用有助建築項目節省時間與成本，本地業界採用的積極程度亦明顯加快，相信未來5年，會發展為不可或缺的技術。

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正在興建的啟德體育園，涉及多個運動場館與設施，整個項目佔地28公頃，規模之大在本地亦是較少見。負責該項目BIM應用的協興工程有限公司建築資訊模型主管黃志斌分享，項目的整個建築生命周期，由前期設計、施工至完成後的管理，都採用BIM技術。

及早發現漏洞 動工前先改善

BIM是指運用3D建築模擬軟件，為建築項目的設計、施工以至整個生命周期，提供並管理建築資訊，涵蓋項目幾何結構、空間關係、建築物組件數量與特性等多樣化的資料。黃志斌表示，採用BIM的效益，主要可協助不同團體為項目進行溝通協調，從而達到省時、減少建築物料消耗等優點。「啟德體育園涉及逾70間公司參與，沒有數碼方法，溝通很困難。」他指出，今次的項目很急，而且涉及太多公司，要做到資訊同步，才可按期完成。

啟德體育園涉及多個運動場館與設施，整個項目佔地28公頃，規模之大在本地亦是較少見。負責該項目BIM應用的協興工程有限公司建築資訊模型主管黃志斌分享，項目的整個建築生命周期，由前期設計、施工至完成後的管理，都採用BIM技術。（受訪者提供圖片）

他解釋，BIM與傳統以設計圖紙為主的形式比較，前者有助提早發現設計漏洞，在動工前先改善，「如果工程途中才發現有問題，停工待修成本很大。」他以場館的玻璃幕牆工程為例，因需製作大量預組件，而最初預組件設計非常多樣化，導致生產成本很難控制。而現時透過BIM，設計階段已發現問題，進而微調組件設計，既沒有影響建築外觀，又可成功省成本。

惟他強調，要讓BIM發揮真正效果，需在項目前期投入大量資源開發，今次就因標書定下要求，加上管理層有足夠決心而成事。他分享，以往香港業界的BIM項目，未必有足夠資源投入，早期仍是以圖紙溝通，中期以後才引入BIM，效果並不夠理想。

技術供應商：應用效果料提升

BIM經多年的嘗試、磨合，黃志斌表示，現時算是轉型階段。「BIM推行已10年以上，加上近年政府推動，現在很多項目都會引入。但每一次進行新項目，仍會有一些參與者未曾接觸過BIM，因此合作時仍需很多溝通。」但他認為，本地業界當在會議討論工程時，漸見放下設計圖紙，直接以BIM軟件進行討論的情況，相信5年內，BIM將成為業界不可或缺的技術。

BIM的技術供應商亦很看好未來發展前景。Autodesk香港及澳門地區總經理李煥明指出，BIM在過去4、5年，應用需求明顯增加。受惠其他科技的發展，預期BIM等建築科技在今年至明年，會迎來新爆發點。她解釋，正如以前的電腦效能提升，讓繪圖製圖技術升級，未來在人工智能、5G等技術配合下，BIM的工程應用效果會進一步提升。

記者: 周俊霖

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