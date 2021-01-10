【Tesla】Tesla電池供應商廠房爆炸　寧德時代：對生產經營無重大影響

▲ Tesla電池供應商寧德時代回應下屬公司安全事故，稱對公司生產經營無重大影響。

Tesla特斯拉（美：TSLA）主要合作夥伴、全球最大電動車電池生產商寧德時代（深：300750）公告，下屬公司湖南邦普發生安全事故，造成1人死亡、6人重傷、14人輕傷，所有傷員均已送醫求治，無生命危險。 生態環境部門監測顯示，事故廠區周邊環境空氣質量正常。

寧德時代稱，本次湖南邦普安全事故對公​​司的生產經營無重大影響。

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寧德時代安全事故或拖累對Tesla電池供應？

公開資料顯示，湖南邦普是目前中國大陸最大的廢舊電池循環基地。年生產鎳鈷錳氫氧化物（三元前驅體）、鎳鈷錳酸鋰（三元材料）、鈷酸鋰、氯化鈷、硫酸鎳、硫酸鈷和四氧化三鈷達4,500噸。

有內地媒體引述分析師指，若果此次事故引致官方要求所有前驅體廠進行整頓，那麼將對市場造成重大影響。此事故很大機率會觸發主管部門，在未來一段時間內突擊檢查生產安全。

分析指，如果大範圍整頓，早有漲價呼聲的廠商可能會借此調價，三元前驅體價格可能會大漲，寧德時代及全行業都將受到影響。

早前有業界人士表示擔憂，湖南邦普安全事故，可能將間接影響寧德時代對特斯拉汽車電池的供應。

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編輯：陳華