【國會暴亂】Twitter封殺特朗普 右翼平台GAB每小時增過萬用戶

支持美國總統特朗普的示威者上周闖入華盛頓國會山莊，國會暴亂事件造成警員殉職，特朗普被指煽動示威者導致國會暴亂。Twitter等社交媒體平台封鎖特朗普的賬戶，特朗普的支持者粉絲不滿並棄用Twitter等社交媒體平台，部分右翼社交媒體平台於國會暴亂後崛起。其中一個受保守派歡迎的右翼社交媒體平台GAB更指Twitter封殺特朗普後，GAB每小時增加過萬名註冊用戶。

國會暴亂後保守派平台Parler遭下架 CEO轟大科企獨裁專制 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）被多個社交平台封鎖賬戶，包括Facebook及Instagram都宣布凍結特朗普的帳戶，直至特朗普的總統任期結束。Twitter上周五（8日）宣布，特朗普的Twitter帳戶將會被永久停用，特朗普無法於Twitter發布信息，其親信前國安顧問弗林（Michael Flynn）及競選團隊律師鮑威爾（Sidney Powell）的賬戶也遭永久停用。

▲ 新興社交平台GAB

特朗普遭到主流社交媒體封殺，變相造就另類右翼社交媒體平台崛起。GAB首席執行官托爾鮑（Andrew Torba）上周六（9日）表示，自從Twitter永久停用特朗普的帳戶後，該平台每小時增加1萬名註冊用戶，平台當日錄得1,800萬次的瀏覽量，累計增加50萬名註冊用戶。由於平台系統一度擠塞，他亦表示未來會增加伺服器數量。

GAB於2016年8月成立，總部位於賓夕法尼亞州。GAB聲稱，其定位是倡導言論自由、個人自由及網上新資訊自由流動的平台。據悉，GAB的功能與Twitter相似，均提供動態消息及探索區域等功能。

國會暴亂後Facebook封鎖特朗普帳戶 直至總統任期結束 【下一頁】

《Business Insider》報道指，不少極右分子經常使用GAB。《紐約時報》更指出，部分示威者於國會暴亂期間曾使用GAB這個平台，討論會合地點及如何躲避警察的追截。但托爾鮑其後反駁報道，指大多數平台用戶都是透過桌面電腦等設備登陸GAB的平台，用戶難以於示威期間使用桌面電腦於GAB交流。

特朗普支持者一直不滿主流社交平台，批評平台審查的行為嚴重損害言論自由，特朗普賬戶被停用再次加劇其不滿情緒。保守派平台Parler上周六遭到Google及蘋果（Apple）下架，特朗普兒子小特朗普（Donald Trump Jr）同日作出批評。小特朗普形容言論自由正受到攻擊，更稱企業自我審查的程度前所未見。

責任編輯：李俊儀

