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【美國制裁】中芯國際升逾半成　獲准於美國OTC市場復牌持續交易至2月1日

股市 18:39 2021/01/10

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中芯國際獲准於美國場外交易所復牌，持續交易至2月1日。

中芯國際 （00981） 由於美國總統於行政命令，上周遭美國場外交易所（OTCQX）除牌。惟OTCQX市場營運商OTCMarketsGroup最新向中芯表示，接獲監管機構通知，改變了有關行政命令生效日期的立場，現在允許中芯的證券交易持續到2021年2月1日。

中芯國際股價今早高開，最新升逾半成，報43.65元，成交額62.6億元。

中芯的美國預托證券股份（ADS）於2019年從紐約證券交易所退市後，一直在OTC市場交易。上周OTC Markets Group曾表示，根據行政命令和相關監管指引，中芯將從1月6日交易結束時被撤出OTCQX市場，不再具資格在OTC Link ATS上報價或交易。

美國三大外資行終止近500隻衍生產品在港買賣【下一頁】

OTCMarketsGroup已取消了其待刪除中芯股份代號「SMICY」和「SIUIF」的程序，並計劃在2021年1月11日開市之前在OTCQX上恢復SMICY和SIUIF的交易。

中芯稱，如上述事宜有任何重大發展，將按照上市地的適用上市規則和法例適時進一步刊發公告。

相關文章︰【中芯國際】中芯國際再升一成　MSCI剔出指數日北水持倉大增

【中芯國際】中芯國際即日遭美國OTC市場除牌、MSCI正式剔出指數系列

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編輯︰侯景成

 

香港股票 美國 制裁 除牌 中芯國際（00981）
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