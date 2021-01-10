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【英國疫情】突破300萬確診大關 連續4日增千人死

環球社會熱點 18:54 2021/01/10

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英國的新冠肺炎疫情嚴峻，累計超過300萬人確診。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，單日再增近6萬宗新冠肺炎確診個案，累計超過300萬人確診新冠肺炎。雖然英國正加緊為高危群接種新冠疫苗，但新冠肺炎疫情仍未見有受控跡象，已連續第4日增加過千人死於新冠肺炎。

【新冠疫苗】英女王菲臘親王已接種 罕有披露健康狀況 【下一頁】

英國批准Moderna新冠疫苗 但有長者只想打牛津 【下一頁】

英國周日（10日）宣布新增59,937宗確診個案，成為首個突破300萬確診大關的西歐國家。英國前一日更新增超過6.8萬宗確診個案，為英國自5月展開大規模檢測以來的新高。另外，英國單日再有1,325人死於新冠肺炎，為連續第4日的單日確診死亡數字增幅多於1,000人。

英國政府負責分析疫情行為科學的獨立小組專家韋斯特（Robert West）表示，英國政府上周起實施的防疫限制仍允許民眾進行大量活動，或導致病毒持續傳播，因此與其他專家都建議政府收緊防疫限制。

韋斯特指出英國目前出現的變種病毒，較去年3月首波疫情的病毒傳染性高出50％。韋斯特認為如要像去年3月時成功控制疫情，就必需實施更嚴格的封城措施，而目前明顯未能達標。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員米基（Susan Michie）也批評，政府目前實施的防疫措施過於寬鬆。她指出目前正值冬季，病毒在寒冷氣候時的存活時間更長，容易導致病毒加速傳播。再加上人們於冬季通常留在室内活動，而室内出現的氣溶膠傳播（aerosol transmission）也是病毒主要傳播途徑。

責任編輯：鄭錦玲

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